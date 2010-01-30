قهرمانان تیراندازی با کمان المپیاد ایرانیان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مرحله نیمه نهایی مسابقات تیراندازی با کمان سومین دوره المپیاد ایرانیان در بخش آقایان و بانوان بازی‌ ها در دو اسلحه ریکرو و کامپوند انجام گرفت و این نتایج حاصل شد.

در اسلحه ریکرو و در بخش آقایان، نادر منوچهری از چهارمحال بختیاری مقام اول، سید احمد پارسا از یزد مقام دوم و مهرداد نادری از چهارمحال و بختیاری به مقام سوم دست پیدا کردند.

در اسلحه کامپوند و در بخش آقایان، امین بیابانی از تهران مقام اول، محمد مهدی پارسامهر از تهران مقام دوم و محمد شریف‌زاده از هرمزگان مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کردند.

همچنین در اسلحه ریکرو در بخش بانوان، سمیه ماهیگیران و آمنه مزروقی هر دو از کیش راحله فارسی از تهران به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در اسلحه کامپوند و در بخش بانوان نیز مریم کریمی از هرمزگان مقام اول، مهری مصدق منشادی از یزد مقام دوم و نفیسه رئیسی از چهارمحال و بختیاری مقام سوم این پیکارها را از آن خود کردند.