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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۲۱

قهرمانان تیراندازی با کمان المپیاد ایرانیان معرفی شدند

قهرمانان تیراندازی با کمان المپیاد ایرانیان معرفی شدند

یزد - خبرگزاری مهر: قهرمانان تیراندازی با کمان المپیاد ایرانیان در بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مرحله نیمه نهایی مسابقات تیراندازی با کمان سومین دوره المپیاد ایرانیان در بخش آقایان و بانوان بازی‌ ها در دو اسلحه ریکرو و کامپوند انجام گرفت و این نتایج حاصل شد.

در اسلحه ریکرو و در بخش آقایان، نادر منوچهری از چهارمحال بختیاری مقام اول، سید احمد پارسا از یزد مقام دوم و مهرداد نادری از چهارمحال و بختیاری به مقام سوم دست پیدا کردند.

در اسلحه کامپوند و در بخش آقایان، امین بیابانی از تهران مقام اول، محمد مهدی پارسامهر از تهران مقام دوم و محمد شریف‌زاده از هرمزگان مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کردند.

همچنین در اسلحه ریکرو در بخش بانوان، سمیه ماهیگیران و آمنه مزروقی هر دو از کیش راحله فارسی از تهران به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در اسلحه کامپوند و در بخش بانوان نیز مریم کریمی از هرمزگان مقام اول، مهری مصدق منشادی از یزد مقام دوم و نفیسه رئیسی از چهارمحال و بختیاری مقام سوم این پیکارها را از آن خود کردند.

کد مطلب 1026688

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