100 یادداشت تفاهم اقتصادی میان ایران و عراق به امضا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خیرالله خادم عصر شنبه در میزگرد مشترک اقتصادی فعالان و تجار عراق با تجار ایرانی در سالن بانک ملی اراک افزود: از زمان سقوط دولت صدام حسین و روی کار آمدن دولت منتخب مردم عراق در این کشور جمهوری اسلامی ایران موفق به صادرات بیش از 15 میلیارد دلار کالا به این کشور شده است که تجار ایرانی باید با در نظر گرفتن مزیتهای اقتصادی این کشور نسبت به فعالیت بیشتر در این بازار اقدام کنند.

وی اضافه کرد: تجار ایرانی آمادگی دارند تجربیات و توانمندی های خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی با تجار عراقی در اختیار آنان قرار دهند تا از این طریق زمینه ها و دریچه های جدیدی برای گشترش مناسبات تجاری خود با این کشور ایجاد کنند.

خادم با اشاره به اینکه دولت ایران اولین دولتی بوده است که پس از سرنگونی صدام حسین دولت جدید عراق را به رسمیت شناخته است، اظهار داشت: به منظور گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور همگام با مناسبات سیاسی، ستادی در نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که در آن زمینه ها و راهکارهای توسعه مناسبات فی مابین میان ایران و عراق بررسی شده و موانع فراروی این اهداف با برنامه ریزی برطرف می شود.

وی از برنامه ریزی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای فعال کردن منطقه ویژه اقتصادی در کنار اروند رود خبر داد و افزود: با ایجاد این منطقه آزاد در منطقه اروند رود تجار دو کشور قادر خواهند بود با کمترین مشکل و به راحتی با یکدیگر به داد و ستد اقتصادی پرداخته و نیازهای خود را تامین کنند.

به گفته وی، در منطقه کردستان عراق نیز هم اینک با رایزنیها و توافقات صورت گرفته منطقه تجاری مشترک میان ایران و عراق ایجاد شده است که انتظار می رود با توسعه آن تا منطقه باشماق کردستان عراق زمینه های همکاری اقتصادی میان دو کشور تقویت شود.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی و نماینده تام الااختیار سازمان توسعه تجارت در امور عراق با اشاره به جاذبه های نفتی این کشور در منطقه بیان داشت: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته در سال 1970،عراق با دارا بودن ظرفیت 115 میلیارد بشکه ای نفت بیش از 12 درصد از ذخایر شناخته شده نفت جهان را در اختیار دارد که سرمایه گذاران ایرانی علاقمندی خود را برای سرمایه گذارای در مناطق نفتی عراق اعلام کرده اند.

خادم یادآور شد: دولت عراق هم اینک 2.2 میلیون بشکه نفت از ذخایر خود استخراج می کند که بر اساس برنامه ریزیهای این کشور این مقدار باید تا پایان سال 2016 به 12 میلیون بشکه افزایش یابد مکه این موضوع عراق را به شکری جاذب برای سرمایه گذاری در این بخش تبدیل کرده است.

وی با اشاره به فراهم نبودن زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه در عراق گفت: عراق از نظر تامین برق با مشکلات جدی روبرو است و این موضوع سبب شده است سرمایه گذاری در این کشور با مشکلاتی روبرو شود که دولت عراق باید با برنامه ریزی به گونه ای عمل کند که تامین برق و انرژی برای سرمایه گذاران به راحتی میسر شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت، تجار ایرانی به برخی از ریزه کاریهای لازم برای صادرات محصولات خود به این کشور عربی توجه ای ندارند که این موضوع سبب شده است رغبت خریداران کالاهای ایران به مصرف این کالاها کاهش یابد که در این خصوص تجار ایرانی باید دقت بیشتری نسبت به این موضوع از خود نشان دهند.