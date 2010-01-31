به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از اتفاقات رخ داده در دیدار این تیم برابر پاس همدان بیانیه ای را منتشر کرد که در بخشی از این بیانیه ضمن زیر سوال بردن قضاوت آن مسابقه، به انتقاد از دیگر تیم همشهری خود پرداخت.

پس از انتشار این بیانیه همه منتظر واکنش جدیدی از سوی مقامات باشگاه سپاهان بودند اما برخلاف انتظار مسئولان این باشگاه اصفهانی از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.

مرتضی رمضانی مدیر رسانه ای باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسئولان این باشگاه در مورد بیانیه دیگر باشگاه اصفهانی سکوت کرده و موضعی ندارند، گفت: این مسئله را به مقامات بالای وزارت صنایع ارجاع داده و منتظر تصمیم گیری آنها در این خصوص هستیم.