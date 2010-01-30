نظارت موجب سلامت و پیشرفت فعالیت دستگاههای اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین عصر شنبه در دیدار مدیرکل، بازرسان و کارشناسان اداره کل بازرسی استان قزوین اظهار داشت: اگر بر کارها نظارت جدی صورت گیرد ضمن اجرای درست و اصولی امور، رضایت مردم نیز جلب می شود.

وی نظارت بر امور را گسترده و همه جانبه دانست و افزود: افرادی که در امور بازرسی فعالیت می کنند باید متخصص، کارآزموده و آشنا به کار باشند و با اشراف بر مسائل بتوانند به هدایت درست امور به مسیر اصلی به خوبی عمل کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: برای آن که بازرسی درست انجام شود باید فعالیت نظارتی به دقت صورت گیرد و بازرسان با نزدیکی به اموراز اشتباهات احتمالی هم جلوگیری کنند.

آیت الله باریک بین یادآورشد: نظارت به معنای حضور مستمر در بطن جامعه و قرار گرفتن در اصل موضوع است و بازرسان مانند چشم و گوش مردم باید مراقب باشند تا فعالیتها بدرستی انجام و رضایت مردم جلب شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: نظام به مسئولان کشور اعتماد دارد اما در جامعه همواره کسانی هستند که تخلف می کنند لذا بازرسی هم باید در جاهایی بیشتر حضور پیدا کند که امکان تخلف و کوتاهی بیشتر محتمل است.

وی در پایان از خدمات بازرسی استان در جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم قدردانی کرد.

محمد حسین یزدان پناه مدیر کل بازرسی استان قزوین هم در این دیدار اظهار داشت: نظارت در مراکز و گلوگاههای بروز تخلف و فساد و مراکز حساس تصمیم گیری در مسائل مالی کاری سنگین و پر مسئولیت و طاقت فرساست که به تلاش و حضوری همه جانبه نیازمند است.

وی افزود: نظارت همگانی ریشه در احکام دینی دارد و نهادینه شدن فرهنگ نظارت به تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هم کمک می کند.

یزدان پناه یادآورشد: نظارت و بازرسی موجب می شود تا مدیران دستگاههای اجرایی عملکرد خود را با قوانین تطبیق دهند و کمتر دچار اشتباه و خطا شوند.

مدیرکل بازرسی استان قزوین خاطر نشان کرد: با همکاری مدیران و تلاش بازرسان گامی در مسیر حسن انجام کارها و جلب رضایت عمومی برداشته می شود.