ایجاد پیوندهای تجاری میان ایران و عراق حق دو کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر شنبه در نشست مشترک تجار و بازرگانان ایران و عراق در سالن همایش های بانک ملی در اراک افزود: استان مرکزی به دلیل برخورداری از امکانات ریلی و جاده و نیز فرودگاه و نزدیکی به فرودگاه امام خمینی (ره) و ارتباط با کشتی می‌ تواند در رقابت با سایر کشورها نظیر چین در عرضه و تولید کالاهای ارزان و با کیفیت برای صادرات به کشور عراق تاثیر زیادی داشته باشد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه 80 درصد محصولات استان مرکزی به کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی صادر می ‌شود، اضافه کرد: استان مرکزی جزو سه استان برتر کشور از نظر مبادلات تجاری و اقتصادی است.

شعبانی ‌فرد نزدیکی استان مرکزی به بازارهای مصرفی و ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی و همجواری با سایر استان‌ های مهم کشور را از مزیت ‌های تاثیرگذار استان مرکزی در ارتباط با کشور عراق بیان کرد و افزود: ترانزیت حمل کالا برای رسیدن به دست مشتری از طریق کشتی و ریل از امتیازات و ویژگی‌ های بارز استان مرکزی است.

وی دسترسی سریع به مرزها و شهرهای عراق را از ویژگی استان مرکزی برای احداث زیرساخت ‌ها و توسعه اقتصاد و تجارت در کشور عراق عنوان کرد و گفت: استان مرکزی آماده برقراری و امضای هرگونه موافقتنامه تجاری و اقتصادی با دولت عراق است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه سالانه 450 هزار تن گندم و جو و 250 میلیون گل شاخه بریده در این استان تولید می ‌شود، خاطرنشان کرد: استان مرکزی در زمینه تولید سنگ‌ های زینتی، سنگ ‌های مصنوعی از جمله سرامیک جایگاه مطلوبی را در سطح کشور دارد.

شعبانی ‌فرد وجود غار نخجیر در استان مرکزی را از جاذبه‌ های توریستی بی‌ نظیر در سطح خاورمیانه عنوان کرد و بیان داشت: این غار دارای دو بخش خشکی و آب است و دارای قندیل ‌های بزرگ و زیباست که بخش آب آن قابل قایقرانی است.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی زادگاه بنیانگذار انقلاب امام خمینی (ره) و شخصیت‌های بزرگ تاریخی، فرهنگی و مذهبی است تصریح کرد: استان مرکزی در زمینه محصولات کشاورزی در تولید پسته، انار و لوبیا و سایر محصولات باغی دارای جایگاه برتری در سطح کشور است.

استاندار مرکزی وجود کارخانجات بزرگ و کوچک صنعتی به ویژه آلومینیوم، پروفیل، واگن‌ سازی، قطعات و ماشین ‌آلات راه ‌سازی و بسیاری از صنایع سنگین و مهم را از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد استان مرکزی ذکر کرد و اظهار داشت: استان مرکزی در تولید محصولات صنعتی مانند ماشین ‌آلات راه ‌سازی که تحت امتیاز کشورهای سوئد، آلمان و ژاپن است جایگاه ویژه‌ ای دارد.

رئیس اتحادیه تجار و بازرگانان حریم کردستان و نماینده رئیس جمهور فدرال عراق نیزدر این همایش بر استمرار ارتباطات بازرگانان حریم کردستان عراق با کشور ایران به ویژه استان مرکزی تاکید کرد و گفت: نمایندگان تجار حریم کردستان عراق از 4 هزار و 500 نفر تجار از سلیمانیه و عراق تشکیل شده است.

کاک شیخ مصطفی عبدالرحمانی عبدالله با بیان اینکه ارتباط بسیار قوی بین اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان سلیمانه و حکومت مرکزی عراق وجود دارد، افزود: این اتحادیه ارتباط تنگانگ و پیوسته ‌ای با سایر ممالک و کنسولگری کشور ایران در عراق دارد.

وی با اشاره به اعلام رضایتمندی رئیس جمهور فدرال عراق مبنی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری در بین مرز ایران و حریم کردستان عراق تصریح کرد: فعالیت و توسعه این منطقه آزاد تجاری در توسعه و هماهنگی روابط تجاری و اقتصادی میان حریم کردستان عراق و ایران نقش به سزایی خواهد داشت.

رئیس اتحادیه تجار و بازرگانان حریم کردستان و نماینده رئیس جمهور فدرال عراق ایجاد منطقه آزاد صنعتی را از دیگر برنامه‌ های این کشور در راستای توسعه تجارت و روابط اقتصادی میان کشور ایران و تجار عراق بیان کرد و افزود: این منطقه آزاد فی ما بین سلیمانه و اربعده به مساحت 60 هزار مترمربع است که می‌ تواند نقش مهمی درایجاد پیوند بین کشور ایران و تجار و بازرگانان عراقی ایفا کند.

کاک شیخ مصطفی عبدالرحمن عبدالله با اشاره با اینکه بیش از 200 شرکت و کمپانی ایرانی برای این منطقه آزاد صنعتی ثبت‌ نام کرده ‌اند، اظهار داشت: این منطقه آزاد صنعتی دارای قسمت‌ های مختلف نظیر هتل، مسجد، سالن کنفرانس و تمام امکانات به منظور برقرای ارتباط تجاری و اقتصادی مناسب با شرکای اقتصادی خارجی است.

رئیس اتحادیه تجار و بازرگانان ذیقار نیز در ادامه همایش با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌ های کشور عراق در قالب تصویب قوانین حمایت از سرمایه ‌گذاری حمایت شده است، گفت: این قوانین ظرفیت‌ های زیادی برای تشویق به مشارکت در امور سرمایه‌ گذاری فراهم کرده است.

احمد عبدالواحد بنیان با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات و خرابی ‌ها در زیرساخت‌ های عراق نتیجه ویرانگری‌ های سیاست‌ گذران نظام قبلی عراق بوده است، خاطرنشان کرد: با فراهم آوردن شرایط سرمایه ‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی عراق و ایران می‌ توان در بازسازی این کشور تلاش کرد.