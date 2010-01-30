اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هفته ششم و پایانی لیگ کاراته بسیج کشور به میزبانی سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد که طی آن، تیم سپاه روح الله استان مرکزی در بخش کومیته عنوان سومی و در بخش کاتا عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.



در نهمین دوره لیگ کومیته که با حضور هشت تیم برگزار شد، تیم سپاه روح الله استان مرکزی با 24 امتیاز به مقام سوم دست یافت و تیم‌ های اردبیل و مازندران به ترتیب اول و دوم شدند.

در هفته پایانی این پیکارها نماینده استان مرکزی 5 بر 2 از سد تهران گذشت و در برابر اردبیل با نتیجه نزدیک 4 بر 3 شکست را پذیرا شد.

دربخش کاتا هم در دیدار نخست تیم استان مرکزی به دلیل حاضر نشدن تیم تهران 5 بر صفر برنده اعلام شد و در دیدار دوم 3 بر 2 از سد اردبیل گذشت تا پس از تهران، به مقام نایب قهرمانی پنجمین دوره این پیکارها دست یابد؛ کاپ اخلاق این مسابقات هم به تیم خوزستان رسید.



در این مسابقات علی ملوکی، رضا روشن، حامد عیسی‌خانی، سعید داوودآبادی، محمدجواد مرادی، محمد شهبازی و حمید مرادی در بخش کومیته و سیامک خرسندی، علیرضا جعفرخانی و حمیدرضا باباخانلو در بخش کاتا، ترکیب تیم کاراته بسیج سپاه روح الله استان مرکزی را تشکیل می‌ دادند.

برگزاری کلاس های مربیگری ایروبیک

کلاس عملی مربیگری درجه سه ایروبیک بانوان استان مرکزی در سالن ورزشی شهید چمران ساوه آغاز شد. در این کلاس 40 نفر از بانوان شهرستانهای اراک، شازند، کمیجان، خمین، ساوه و آشتیان حضور دارند.

شرکت کنندگان در این کلاس یک روزه، مباحث عملی رشته مربیگری ایروبیک را زیرنظر "ناهید نحوی" از اساتید ایروبیک استان مرکزی فرامی گیرند.

این افراد، پس از شرکت در آزمون پایانی، در صورت قبولی، گواهینامه عملی مربیگری درجه سه ایروبیک دریافت می کنند.

آغاز مسابقات هاکی المپیاد ایرانیان

مسابقات هاکی سالنی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان روز شنبه با حضور 10 تیم برتر کشور در سالن ورزشی دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک آغاز شد.

در این مسابقات تیم استانهای مرکزی، گلستان، همدان، تبریز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، لرستان، کرمانشاه، سمنان، فارس و ایلام به مدت پنج روز به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند.

در نخستین دیدار این رقابتها تیم استان مرکزی با نتیجه شش بر یک از سد تیم گلستان گذشت و دیدار تیم های آذربایجان شرقی و همدان نیز با نتیجه مساوی 4بر 4 به پایان رسید.