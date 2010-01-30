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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۲۷

آنجلا مرکل:

پاکستان باید نقش پررنگ تری در افغانستان ایفا کند

پاکستان باید نقش پررنگ تری در افغانستان ایفا کند

صدراعظم آلمان گفت که دولت پاکستان باید برای کمک به افغانستان خود را بیشتر در مسائل این کشور درگیر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان با اشاره به اوضاع افغانستان گفت که بدون دخالت و همکاری پاکستان، دستیابی به صلح در منطقه غیرممکن خواهد بود.

وی در گفتگو با هفته نامه آلمانی "ولت آم زونتاگ" تاکید کرد که پاکستان نیز با توجه به وجود گروههای شبه نظامی در این کشور نیازمند ایجاد صلح و ثبات است.

وی در ادامه این مصاحبه از وجود پیوندهایی بین گروههای طالبان در دو کشور افغانستان و پاکستان سخن گفته و خاطرنشان کرد: برای یافتن یک راه حل کارآمد، ما نیازمند درگیر شدن بیشتر پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان در مسائل این کشور هستیم.

مرکل همچنین اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان و افزایش کمکهای غیرنظامی به دولت این کشور را از جمله برنامه های آتی برلین در جنگ افغانستان دانست.

صدراعظم آلمان در پاسخ به انتقادهای داخلی در آلمان از ادامه ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان و فشارهای مخالفات برای تعیین تاریخ خروج از افغانستان، تعیین هر گونه تاریخی برای عقب نشینی را رد کرده و آن را موجب تقویت مجدد شبه نظامیان دانست.

به ادعای مرکل خروج نظامیان خارجی از افغانستان موجب می شود که اهداف مورد نظر غرب برای این کشور به تحقق نرسد. وی در عین حال خروج از افغانستان را مغایر با مسئولیت آلمان در قبال دولت این کشور دانست.

کد مطلب 1026703

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