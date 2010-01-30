جامعه رستوران داران استان مرکزی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در مراسم آغاز به کار این جامعه گفت: امروزه گردشگری ضرورتی عام و فراگیر است و تمام سفرهای داخلی و خارجی در این حیطه قرار گرفته ‌اند که می طلبد برای ارائه خدمات بهنر به مسافران نسبت به ایجاد تشکل های فراگیر در حوزه ارائه خدمت به آنان اقدام شود.

مجتبی رضوانی افزود: سفر به تنهایی مستلزم فراهم آوردن ضرورت‌ ها و نیازمندی‌ هایی است که در زمینه چگونگی سفر، مبدا و مقصد و آگاهی از طول مسیر، نقاط دیدنی، جاذبه ‌های گردشگری، نوع وسیله سفر، محل اقامت و پذیرایی را دربر می ‌گیرد که این امر نیازمند برنامه ‌ریزی مناسب برای سفر و گردشگری است.

وی تصریح کرد: این معاونت به منظور هماهنگی و فراهم کردن تسهیلات لازم در زمینه اسکان و پذیرایی و همچنین ارائه خدمات برتر از لحاظ کمی و کیفی به گردشگران شکل گرفته است و برنامه ‌های ویژه ‌ای در نظر دارد که بازدید از تمام مراکز اقامتی اعم از هتل‌ ها، هتل آپارتمان و مهمان‌ پذیرها و کنترل نحوه خدمات ‌رسانی آنها به گردشگران، نظارت برعملکرد مراکز اقامتی و ارزیابی عملکرد آنها و رعایت استانداردهای لازم، اعلام نقایص و کاستی‌ های مراکز اقامتی به آنها و پیگیری لازم در راستای رفع نقایص و رعایت ضوابط، بازدید و نظارت بر نحوه خدمات ‌رسانی مراکز پذیرایی اعم از رستوران‌ ها، سالن‌ های پذیرایی و مجتمع‌ های پذیرایی بین راهی، ابلاغ دستور العمل‌ ها و آگاه ‌سازی نحوه خدمات ‌رسانی کمی و کیفی و رعایت نرخ‌ های مصوب، رعایت استانداردهای ابلاغی از طرف سازمان و نظارت بر اجرای آن بخشی از این برنامه ‌ها است.

رضوانی تصریح کرد: امیدواریم با تعامل ویژه ‌ای که از این پس با جامعه رستوران ‌های بین راهی از طریق جامعه رستوران داران استان مرکزی خواهیم داشت، بتوانیم سبب رشد مجموعه‌ های بین راهی از لحاظ کمی وکیفی بشویم و از این طریق زمینه برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

