2 سامانه بارش زا کشور را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در مورد تحلیل وضع هوای کشور در هفته گذشته و پیش بینی آن تا پایان هفته جاری اعلام کرد: سامانه بارش زا با هسته سرد هفته گذشته کشور را تحت تاثیر قرار داد و سبب بارش در اکثر نقاط شد.

علاوه بر بارش باران و برف (تا حداکثر 90 میلیمتر در جنوب غرب)، کاهش قابل ملاحظه دما در نقاط مختلف کشور طی روزهای سه شنبه تا جمعه هفته گذشته (بین 5 تا 15 درجه سلسیوس) اتفاق افتاد. دمای کمینه تهران نیز در صبح پنجشنبه به پائین ترین مقدار خود در طی سال جاری (5- درجه سلسیوس) رسید.

همچنین پیش بینی می شود که در هفته جاری کشور تحت تاثیر دو سامانه مختلف بارش زا قرار گیرد که اولین سامانه که دارای فعالیت بارشی نسبتا کمی نیز هست در روزهای یکشنبه و دوشنبه استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه های البرز و زاگرس را تحت تاثیر قرار می دهد.

پیش بینی می شود بیشترین بارش در استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان باشد که بیشترین بارش آن حدود 30 میلیمتر برآورد می شود.

دومین سامانه بارش زا که دارای فعالیت بارشی مناسبی نیز است، از روز چهارشنبه از نوار غربی وارد ایران می شود و تا روز پنجشنبه در نیمه غربی و در ادامه با شدت کمتر در نیمه شرقی کشور فعال خواهد بود.

پیش بینی می شود که بیشترین فعالیت بارشی این سامانه در استانهای دامنه زاگرش مرکزی و جنوبی باشد (50 تا 70 میلیمتر). این سامانه سبب می شود دمای هوا طی روزهای پنجشنبه و جمعه در نیمه غربی بین 5 تا 10 درجه کاهش یابد.