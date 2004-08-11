فرصت طلبي اردن براي مطرح كردن اتهامات گذشته خود عليه چلبي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، اردن هم با ديدن فضاي مناسب براي اقدام عليه احمد چلبي ، اعلام كرد براي تحويل گرفتن احمد چلبي، وزير دادگستري اردن با همتاي عراقي خود ديدار خواهد كرد و بحث تحويل چلبي را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.



دولت اردن روز گذشته حكم دادگاه امنيت دولتي اين كشور را مبني بر بازداشت و زنداني احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق به دولت موقت عراق يادآوري كرد.



اسمي اخضرسخنگوي دولت اردن گفت : صدور حكم بازداشت برضد چلبي در عراق، فرصتي براي يادآوري به دولت عراق به حكم قضائي اردن بر ضد چلبي بوجود آورده است .



وي تاكيد كرد: اردن از مطالبه تحويل چلبي براي تحويل به دادگاه براي اجراي احكام قانوني بر ضد او كوتاه نخواهد آمد .



سخنگوي دولت اردن گفت: اردن تدابير قانوني را براي تحويل چلبي دنبال مي كند و اين مساله را از طريق ديدار وزير دادگستري خود با همتاي عراقي اش پيگيري مي كند.



اسمي اخضر گفت: چلبي به علت مسائل مالي مربوط به بانك اردني پترا تحت تعقيب و داراي احكام قضائي است..



شايان ذكر است مقامات اردني در سال 1992 ميلادي در محاكمه اي غيابي ، چلبي را به اتهام اختلاس يكصد ميليون دينار اردني (288 ميليون دلار) از بانك پترا به 22 سال زندان محكوم كردند.



دولت اردن مدعي است چلبي در زمان مديريت بانك پترا و پس از ورشكستگي اين بانك در سال 1989 ميلادي اين مبلغ را اختلاس و به حساب بانك هاي سوئيس واريز نمود.



اين در حالي است كه پليس بين الملل( اينترپل ) پيش از اين چهارشكايت و تقاضاي دولت اردني را براي بازداشت چلبي به علت ناعادلانه بودن محاكمه وي رد كرده بود.



برخي منابع مطلع يورش چند هفته ماه پيش نظاميان آمريكايي به منزل مسكوني چلبي و دفاتر كنگره ملي عراق در شهر بغداد در نتيجه در اختيار قرار دادن اطلاعاتي سري از سوي اردن به آمريكا مي دانند.



دولت و رسانه هاي اردن پس از صدور حكم دادگاه امنيتي خود عليه چلبي، حملات شديداللحني را براي تخريب وجهه احمد چلبي به راه انداخته بودند.



روزنامه الشرق الاوسط چندي پيش فاش كرد حسين شاه سابق اردن چندين بار با چلبي ديدار و گفتگو كرده است.



يك منبع مسئول در كنگره ملي عراق همان زمان كه دادگاه اردن عليه چلبي حكم جلب صادر كرد، در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت اردن بر ضد چلبي گفت: سخنگوي دولت اردن شايسته است پيش از آنكه اظهاراتي بر ضد چلبي بيان كند از صحت آن مطمئن شود .



وي اظهارات سخنگوي دولت اردن را يك بازي براي دور كردن وانحراف نگاه ها از مسائل اساسي كه براي عراقي ها اهميت دارد و شانه خالي كردن از بازگرداندن بيش از 500 ميليون دلار از اموال بانك مركزي عراق كه دولت اردن آنها را تصرف كرده است، قلمداد كرد.



اين منبع از سخنگوي دولت اردن خواست به آرشيو ديدارهاي حسين شاه سابق اردن با چلبي مراجعه كند تا با آنچه در آن نشست ها جريان داشت، آشنا شود.



وي گفت: سخنگوي دولت اردن بايد از دولت خود درباره علت اصرارش به ترتيب دادن نشست ميان چلبي و سعد خير رئيس سازمان اطلاعات اردن سوال كند اصراري كه بنا به خواسته مقامات عالي رتبه اردني با توجه به اينكه چلبي همچنان تحت پيگرد مقامات اردني است، مطرح شد.





سخنگوي دولت اردن اعلام كرد: اردن يادداشت توقيف بين المللي چلبي را پس از صدور حكم بر ضد وي به اتهام اختلاس از بانك اردني پترا صادر كرده است و اين يادداشت همچنان قابل اجرا است و چيزي جديدي به آن اضافه نشده است و هر اقدامي بر ضد چلبي در چارچوب قانون خواهد بود.



به نظر مي رسد اردني ها فضاي بوجود آمده عليه چلبي را پس از صدور حكم يك قاضي عراقي كه از رده مترجمي آمريكايي ها به رده قضاوت به كمك اشغالگران ارتقا پيدا كرد، براي تكرار اتهامات گذشته خود بر ضد احمد چلبي مناسب ديده اند.







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