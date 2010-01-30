معارفه مدیرکل صداو سیمای مرکز کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان شامگاه شنبه و با حضور معاون مجلس و امور استانهای سازمان صدا و سیما، استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی برگزار شد.

در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر صدا و سیمای مرکز کردستان و با حضور اکثر مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان و در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر برگزار شد محمد حسین ترکمن بعد از گذشت حدود پنج سال مدیریت در صدا و سیمای مرکز کردستان جای خود را به رضا علی نژاد مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان داد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان در حالی امروز برگزار شد که قرار بود این اتفاق در روز پنجشنبه هفته گذشته روی دهد ولی به دلیل لغو پروازهای فرودگاه سنندج و همچنین عدم حضور مهمان خارج از استان به روز شنبه موکول شد و بالاخره پازل طولانی تغییر و تحول در راس صدا و سیمای مرکز کردستان که حرف و حدیث بسیار را پیرامون آن به وجود آورده بود ختم به خیر شد و مدیر کل کرمانشاهی صدا وسیمای مرکز کردستان جای خود را به مدیر کل ارومیه ای صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان داد.

مراسم در حالی ساعت 10و 10 دقیقه آغاز شد که دعوتنامه های ارسالی ساعت 9 و 45 را به عنوان زمان آغاز برنامه اعلام کرده بودند، نکته جالب توجه در این برنامه حضور تقریبا اکثر قریب به اتفاق کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان در مراسم بود به گونه ای که به غیر از مدیران ادارات تقریبا اکثریت صندلی های سالن را به خود اختصاص داده بودند.

نخستین بخش این برنامه پخش گوشه ای از بیانات حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 57 و در دیدار با روحانیون اهل سنت در خصوص لزوم وحدت در کشور و همچنین در ادامه گوشه ای از مراسم استقبال تاریخی مردم کردستان از سفر مقام معظم رهبری به استان و همچنین بیانات ایشان در خصوص لزوم وحدت در بین شیعه و سنی بود.

رشد 400 درصدی برنامه های رسانه ملی در کردستان

مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان به عنوان اولین سخنران روی صحنه رفت و در اظهار نظری جالب اعلام کرد که حجم فعالیتهای رسانه ملی در استان کردستان در طول پنجسال مدیریت وی نسبت به 26 سال قبل یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 84 بیش از 400 درصد افزایش داشته است.

محمد حسین ترکمن در ادامه به فعالیتهای زمان فعالیت خود پرداخت و با ارائه آمارهای از عملکردهای خود و همکارانش دفاع کرد و سپس وارد تعریف خود از اصولگرایی شد و افزود: امروز تعریف از اصولگرایی مردانه ماندن در صف مردان است.

وی البته در ادامه کردستان را جای منفعت طلبی ندانست و افزود: کردستان سرزمین شهدای گمنام است و باید هر کسی که افتخار خدمت در این استان را پیدا می کند شاکر نعمات خداوند بوده و از هیچ تلاشی برای ارائه خدمت هر چه بهتر به مردم دریغ نورزد.

کار فرهنگی سخت و دیربازده است

استاندار کردستان به عنوان دومین سخنران پشت تریبون قرار گرفت و از سختیهای کار فرهنگی در کشور به ویژه در استان کردستان سخن گفت و بیان داشت: کار فرهنگی طاقت فرسا و دیربازده است.

اسماعیل نجار افزود: امروز با توجه به تلاشهای دولت نهم و دهم تمامی زیرساختهای لازم برای فعالیت های رسانه ای در استان کردستان فراهم شده و امیدواریم که مدیر کل جدید صدا و سیما مرکز استان از این همه توانمندی و پتانسیل به نحو احسن و شایسته استفاده نماید.

وی سپس به شیوه های اطلاع رسانی و بخش اخبار صدا وسیمای مرکز کردستان اشاره و اعلام کرد: که ضعفهای در بخش خبر مرکز کردستان وجود دارد که معاون مجلس و امور استانهای صدا و سیمای کشور قول داده که این نقاط ضعف را پوشش دهد.

20 شبکه کرد زبان در خارج از مرزهای کردستان فعالیت می کنند

استاندار کردستان با اشاره به فعالیت بیش از 20 شبکه تلویزیونی و ماهواره ای کرد زبان در خارج از مرزهای استان افزود: در حال حاضر کشورهای آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پشت مرزهای استان مستقر شده اند که با توجه به این وضعیت رسانه استانی کردستان باید با جذب هنرمندان و همچنین توجه به ظرفیت های بومی و محلی برنامه هایی جذاب و مخاطب پسند را تهیه و تولید نماید.

در لحظه های پایانی صحبتهای اسماعیل نجار استاندار کردستان عبدالجبار کرمی نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز به جمع اضافه شد و در ردیف جلوی سالن مستقر شد.

معاون مجلس و امور استانهای صدا و سیمای مرکز کردستان به عنوان سومین سخنران پشت تریبون قرار گرفت و به دوستی خود با مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان اشاره نمود و به این مهم افتخار کرد.

مدیرکل جدید مرکز کردستان مدیر نمونه رسانه ملی است

حجت الاسلام موسوی مقدم در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث جابجایی مدیر کل صدا و سیما و برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان مجلس قرار بر این شد که فردی لایق و توانمند برای این جایگاه در نظر گرفته شود که بعد از بررسیهای لازم بهترین مدیر در بدنه صدا وسیما برای این منظور انتخاب شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رضا علی نژاد مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان از جمله مدیران نمونه رسانه ملی است، گفت: نامبرده از بطن رسانه ملی است و به خوبی رسانه را می شناسد که امیدواریم با بهره گرفتن از تجربیات چندین ساله منشاء خیر و برکت برای کردستان باشد.

معاون مجلس و امور استانهای صدا و سیمای کشور سپس به بیان وضعیت کنونی صدا وسیمای مرکز کردستان و سایر مراکز استانی پرداخت و افزود: در حال حاضر هیچ کدام از کشورهای جهان شیوه راه اندازی و توسعه شبکه های استانی را همچون کشورمان ندارند چرا که ما می خواستیم که تعدادی از کشورهای جهان را به جشنواره تولیدات مراکز که ماه آینده برگزار می شود، دعوت کنیم که متاسفانه هیچ کشوری همچنین تجربه ای را نداشت.

حجت الاسلام موسوی مقدم کار رسانه ای در کردستان را بسیار حساس ارزیابی کرد و یادآور شد: با توجه به فعالیتهای چشمگیر رسانه های کرد زبان در خارج از مرزهای استان و برنامه های مخرب و هجمه های این شبکه ها باید به گونه ای فعالیت کرد که نه تنها این هجمه ها را خنثی بلکه زمینه را برای جذب مخاطب در استان فراهم کرد.

در ادامه نماهنگی در خصوص شهادت ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری که در رمضان سال جاری و به همراه ماموستا عالی به شهادت رسید پخش شد که صحبتهای ماموستا شیخ الاسلام در خصوص لزوم وحدت در جامعه و همچنین مراسم تشییع وی را در بر می گرفت.

از تولیدات هنرمندان کردستان حمایت می شود

سپس نوبت به رضا علی نژاد مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز کردستان رسید تا وی نیز در ابتدا همانند سایر سخنرانان از همه تشکر کند که این همه از معاون مجلس و امور استانهای صدا و سیما، مدیر کل سابق، استاندار کردستان، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، همکارانش در جلسه و مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی را شامل می شد.

رضا علی نژاد سپس به غنای فرهنگی استان کردستان اشاره نمود و گفت: صدا و سیمای مرکز کردستان از تولیدات هنرمندان استان در بخشهای مختلف حمایت خواهد کرد.

بخش پایانی مراسم از همه جنجالی تر بود چرا که زمانی قرار شد تا مراسم اهداء لوح تقدیر مدیر کل سابق و حکم مسئولیت مدیر کل جدید داده شود، نماینده سنندج ضمن اعتراض به عدم اجازه به وی برای سخنرانی در این جلسه سالن را ترک کرد.

نوبت سخنرانی به نماینده سنندج نرسید



مجری مراسم از نماینده سنندج خواست که برای اهداء لوح تقدیر به روی سن برود ولی وی از حضور در روی سن خودداری کرد و گفت: همه سخنرانان در این جلسه از مردم و خدمت به آنها صحبت کردند در حالی که من چندین بار درخواست کردم که حداقل برای پنج دقیقه در مورد مشکلات همین مردم و در چارچوب قانون صحبت کنم که متاسفانه اجازه ندادید.

در همین حین معاون مجلس و امور استانهای صدا وسیمای مرکز کردستان نیز اعلام کرد: که تریبون در اختیار شماست و حضرتعالی که با تذکر در مجلس آشنا هستید از این فرصت استفاده کرده و تذکر دهید که کرمی با اعتراض در روی سن حاضر نشده و از سالن جلسه خارج شد.

در پایان نیز حکم مسئولان رضا علی نژاد توسط معاون مجلس و امور استانهای رسانه ملی به وی داده شد و استاندار کردستان نیز با دادن لوح تقدیری از محمد حسین ترکمن تجلیل کرد که مجری اعلام کرد بقیه هدایای همکاران و ادارات در مراسم بدرقه تحویل آقای ترکمن داده خواهد شد.