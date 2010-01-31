فتح‌الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت میزبانی کرمان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: نماینده AFC در ایران با بازدید از ورزشگاه باهنر کرمان نور و سایر تجهیزات ورزشگاه را مطابق استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارزیابی کرد. بر این اساس قرار است دوشنبه (فردا) نظر نهایی AFC در مورد میزبانی کرمان به صورت رسمی اعلام شود.

وی در ادامه در مورد عملکرد تیم فوتبال مس کرمان در مسابقات لیگ برتر تاکید کرد: از عملکرد و نتایج تیم اصلا راضی نیستم اما قطعا کادر فنی و بازیکنان تمام تلاش خود را به کار می بندند تا شرایط تیم به وضعیت مطلوب باز گردد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان با بیان اینکه بازیکنان تیم باید خودشان را با نظرات و تاکتیک‌های سرمربی منطبق سازند و در زمین مسابقه دستورات کادر فنی را بهترین شکل اجرا کنند، افزود: وظیفه ما این است که مطالبات بازیکنان را به موقع پرداخت و حتی آنها را به روز کنیم و بازیکنان هم باید با تمام وجود در مسابقات به میدان رفته و به تعهدات خود در قبال باشگاه عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تیم ما که باخت 2 بر صفر را با تساوی 2 بر 2 در زمین راه آهن عوض کرده بود، ناگهان دچار یک حادثه فوتبالی شد و در ثانیه‌های پایانی مسابقه تن به شکست داد. شاید تهاجمی بازی کردن تیم که تا دقایق پایانی مسابقه به فکر رسیدن به گل برتری بود، باعث این باخت شد که امیدوارم با رفع نقاط ضعف تیم شاهد ایجاد این مشکلات در بازی‌های بعدی نباشیم.

نژادزمانی با بیان اینکه تلاش مجموعه مس بر آن است که تیم فوتبال این باشگاه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نتایج قابل قبولی را کسب کند، در پایان گفت: روز چهارشنبه بازی بسیار مهم و سرنوشت سازی را برابر پیکان پیش رو داریم، مسابقه ای که امیدواریم با تلاش کادرفنی، بازیکنان و حمایت تماشاگران در آن پیروز شده و به وضعیت خود در جدول رده بندی سروسامان دهیم.