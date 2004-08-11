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۲۱ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۴۸

كارشناس مسائل تروريسم :

كشورهاي اروپايي مي توانند قوانيني را براي مبارزه با تروريسم تصويب كنند

يك كارشناس آلماني مسائل تروريسم در گفتگويي با اشاره به افزايش دامنه حملات تروريستي در جهان خاطر نشان ساخت كه كشورهاي اروپايي مي توانند قوانين خاص و ويژه اي را براي مبارزه با تروريسم تهيه و تصويب نمايند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ادو اولف كوته " ( Udo Ulfkotte ) كارشناس مسائل تروريسم در ادامه گفتگو با راديو آلمان در خصوص حمله تروريستي اخير در استانبول تركيه اظهار داشت : بي گمان گروه القاعده در اين حادثه دخالت داشته است .

وي با بيان اينكه وخامت اوضاع عراق و تداوم نا امني در اين كشور به افزايش حملات تروريستي كمك كرده است ، افزود : مدتي پيش مقامات امنيتي تركيه در خصوص حمله احتمالي در اين كشور هشدار داده  و خاطر نشان ساختند كه شرايط لازم ضرورت اتخاذ تدابير شديد امنيتي را بيش از پيش نمايان مي كند . 

" اولف كوته " در مورد تهديدهاي پياپي گروه القاعده به مقامات ايتاليا به راديو آلمان گفت :  مقامات اروپايي بايد به منظور مقابله با تهديدهاي گروه القاعده با كمك يكديگر دست به اتخاذ تصميم مشترك و قاطعي بزنند .

وي همچنين با اعلام آمادگي آلمان براي مبارزه با تروريسم تصريح كرد : آلمان تا كنون مورد تهديد جدي گروههاي تروريستي واقع نشده است اما بنا به اعلام مسئولين و مقامات عاليرتبه اين كشور براي مبارزه همه جانبه با تروريسم آمادگي دارد و در اين راستا از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد .

كارشناس آلماني مسائل تروريسم در ادامه خاطر نشان ساخت : كشورهاي اروپايي بخصوص اعضاي مهم اتحاديه اروپايي حتي مي توانند قوانيني را در خصوص مبارزه با تروريسم بين المللي تهيه ، تدوين ، تصويب و به مرحله اجرا در آورند .

کد مطلب 102673

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