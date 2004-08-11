كشورهاي اروپايي مي توانند قوانيني را براي مبارزه با تروريسم تصويب كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ادو اولف كوته " ( Udo Ulfkotte ) كارشناس مسائل تروريسم در ادامه گفتگو با راديو آلمان در خصوص حمله تروريستي اخير در استانبول تركيه اظهار داشت : بي گمان گروه القاعده در اين حادثه دخالت داشته است .

وي با بيان اينكه وخامت اوضاع عراق و تداوم نا امني در اين كشور به افزايش حملات تروريستي كمك كرده است ، افزود : مدتي پيش مقامات امنيتي تركيه در خصوص حمله احتمالي در اين كشور هشدار داده و خاطر نشان ساختند كه شرايط لازم ضرورت اتخاذ تدابير شديد امنيتي را بيش از پيش نمايان مي كند .

" اولف كوته " در مورد تهديدهاي پياپي گروه القاعده به مقامات ايتاليا به راديو آلمان گفت : مقامات اروپايي بايد به منظور مقابله با تهديدهاي گروه القاعده با كمك يكديگر دست به اتخاذ تصميم مشترك و قاطعي بزنند .

وي همچنين با اعلام آمادگي آلمان براي مبارزه با تروريسم تصريح كرد : آلمان تا كنون مورد تهديد جدي گروههاي تروريستي واقع نشده است اما بنا به اعلام مسئولين و مقامات عاليرتبه اين كشور براي مبارزه همه جانبه با تروريسم آمادگي دارد و در اين راستا از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد .

كارشناس آلماني مسائل تروريسم در ادامه خاطر نشان ساخت : كشورهاي اروپايي بخصوص اعضاي مهم اتحاديه اروپايي حتي مي توانند قوانيني را در خصوص مبارزه با تروريسم بين المللي تهيه ، تدوين ، تصويب و به مرحله اجرا در آورند .