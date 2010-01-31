انقلاب اسلامی اجازه نفوذ به بهائیت نداده و نخواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام علیرضا روزبهانی شنبه شب در کارگاه آموزشی نحله های انحرافی با عنوان نقد وهابیت در سالن سازمان تبلیغات اسلامی قزوین گفت: بهائیت یک فرقه یا مذهب نیست بلکه یک حزب سیاسی است که در گذشته توسط انگلیس و امروزتوسط آمریکا ساپورت و حمایت می شود.

وی افزود: تشکیلات بهائیت کاملا سازمان یافته است که در یک رای گیری مخفی مسئول خود را انتخاب می کنند و سپس به صورت غیر محسوس به کار فرهنگی و جذب جوانان اقدام می کنند.

این استاد دانشگاه یادآورشد: مسئولان فرهنگی باید نظارت دقیقی بر چاپ کتابها داشته باشند تا فرقه های شیطان پرستی و بهائیت در اعتقادات جوانان کشور رسوخ نکنند زیرا آنها با ظرافت تلاش می کنند دراعتقادات دینی و مذهبی و فکر جوانان از طریق نشر کتاب رسوخ کنند.

حجت الاسلام روزبهانی خاطرنشان کرد: گرایش برخی به این فرقه از روی جهل است نه آگاهی، لذا با یک کار فرهنگی گسترده باید بینش و آگاهی مردم را بالا ببریم تا به دام این گروه نیفتند.

این استاد حوزه و دانشگاه دانشجویان و نوجوانان را از گروههای در معرض خطر بهائیت دانست و یادآورشد: هر چند آمار بهائیت در ایران نگران کننده نیست ولی از آسیبهای این گروه نباید غافل شد.

وی افزود: فرقه ضاله بهائیت برای نفوذ در جوانان و نوجوانان و مردم به کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه روی آورده اند و باید در این خصوص هم مراقب و هوشیار باشیم.

روزبهانی همچنین اظهار داشت: ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی دیگر از ترفندهای مرسوم دولتهای استعمارگر برای به انحراف کشیدن جریان صحیح دینداری بوده است تا این فرق دست ساز، جایگزین ادیان الهی شده ویا حداقل چهره ادیان الهی را مخدوش کنند.

وی هوشیاری و تمسک به آموزه های دینی را در انتخاب مسیر حقیقت ضروری خواند.