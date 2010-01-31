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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۲۸

110 هزار هکتار اراضی گلستان شیبدار است

110 هزار هکتار اراضی گلستان شیبدار است

گرگان - خبرگزاری مهر: مجری طرح توسعه زیتون کشور گفت: 110 هزار هکتار اراضی شیبدار در گلستان وجود دارد که باید تبدیل به باغات مثمر شود.

جهانگیر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حمایت از تولید زیتون در اراضی شیبدار از اولویت اساسی در اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: کشت باغات مثمر موجب حفظ آب و خاک و موجب اشتغال پایدار می شود و باید در اجرای این طرح تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تسریع در اجرای این طرح، تغییر کاربری اراضی شیبدار که از سال قبل اجرا شد، به روز می شود.

به گفته عرب، یا اجرای این طرح این امکان فراهم می شود تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد و باغات بر مبنای علمی احداث می شود.

مجری طرح توسعه زیتون کشور بیان داشت: سطح باغات زیتون کشور در حال حاضر 127 هزار هکتار بوده که 65 هزار تن دانه زیتون از آن تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه پنجم باید سطح زیرکشت باغات زیتون کشور به 600 هزار هکتار افزایش یابد.

کد مطلب 1026737

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