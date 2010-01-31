جمشید زرین در گفتگو با خبرنگارمهر در سنندج اظهار داشت: در ایام الله دهه مبارک فجر امسال طرح آبرسانی به 58 روستای استان کردستان در قالب پروژه ها و طرحهای مختلف به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: در این ایام و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی 25 پروژه آبرسانی و تامین آب روستایی در 8 شهرستان استان افتتاح می‌شود که موجب بهره مندی 31 هزار و 642 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی می‌شود.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان بیان داشت: احداث هشت هزار و 74 مترمکعب مخزن ذخیره آب، بیش از 318 کیلومتر خطوط انتقال آب و شبکه آبرسانی، ساخت 40 باب ایستگاه پمپاژ و حفر 26 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در راستای اجرای این پروژه‌ها انجام گرفته است.

زرین عنوان کرد: همچنین بهسازی 15 دهنه چشمه و نصب شش هزار و793 فقره انشعاب خصوصی از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور تأمین آب شرب این روستاها بوده است که عملیات اجرای این پروژه ها از سال 86 و 87 آغاز شده و بعد از گذشت این مدت زمان به بهره برداری می رسد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان افزو: برای اجرای این پروژه‌ها بالغ بر 106 میلیارد و 944 میلیون ریال از محل اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، ملی، استانی و مناطق محروم هزینه شده است.

زرین یادآور شد: با افتتاح پروژه‌های دهه مبارک فجر، شاخص بهره‌مندی جمعیت روستایی استان کردستان از آب شرب به 68 درصد می‌رسد که با توجه به پروژه های در دست اقدام این میزان تا پایان برنامه چهارم توسعه به 73 درصد، که شاخص و میانگین کشوری است، ارتقاء پیدا خواهد کرد.