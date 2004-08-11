به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، در اولين سانس برنامه هاكه ساعت 19 خواهد بود، گروه موسيقي نواحي " صنم" به صحنه مي رود. سرپرستي اين گروه را " محمد ناصري" و خوانندگي آن را" زهرا نجف پور" به عهده دارند. امسال دومين سالي است كه گروه " صنم" از شهرستان تربت جام، در جشنواره موسيقي بانوان، شركت مي كند. در اين كنسرت، اين گروه قطعاتي را از موسيقي محلي شهرهاي مختلف ايران اجرا مي كند.
در ادامه ، گروه موسيقي " اركيده" به سرپرستي و خوانندگي " اركيده حاجيوندي"، به اجراي قطعات موسيقي پاپ مي پردازد. حاجيوندي در كنار خواهرهايش، ارغوان و ارمغان، با بهره گيري از سازهاي پاپ، قطعات مختلف را اجرا مي كنند.حاجيوندي در خصوص برنامه امشب به خبرنگار ما گفت: 8 قطعه جديد را به برنامه ام اضافه كرده ام كه علاوه بر اجرا ي آنها، نوازندگي سنتور را هم به عهده خواهم داشت.
امروز در پنجمين روز برگزاري ششمين دوره جشنواره موسيقي بانوان
اولين گروه موسيقي پاپ بانوان، به صحنه مي رود
امروز در پنجمين روز برگزاري ششمين دوره جشنواره موسيقي بانوان،گروه موسيقي پاپ بانوان " اركيده" ، به صحنه مي رود.
به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، در اولين سانس برنامه هاكه ساعت 19 خواهد بود، گروه موسيقي نواحي " صنم" به صحنه مي رود. سرپرستي اين گروه را " محمد ناصري" و خوانندگي آن را" زهرا نجف پور" به عهده دارند. امسال دومين سالي است كه گروه " صنم" از شهرستان تربت جام، در جشنواره موسيقي بانوان، شركت مي كند. در اين كنسرت، اين گروه قطعاتي را از موسيقي محلي شهرهاي مختلف ايران اجرا مي كند.
نظر شما