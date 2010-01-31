گازرسانی به گلستان 140 درصد رشد یافت

رمضانعلی سنگدوینی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: یکی از استانهایی هستیم که گازدار شدن روستاهای اطراف جنگل را به خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به مصوبات سفر هیئت دولت در استان گفت: در سفر اول، دو مصوبه گازرسانی به مراوه تپه و روستاهای اطراف داشتیم که 84 درصد پیشرفت دارد و 16 میلیارد تومان بودجه برای آن جذب شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح گازرسانی به مراوه تپه سال 89 در هفته دولت مراوه تپه به بهره برداری می رسد که با تکمیل آن 100 درصد جمعیت شهری استان از گاز برخوردار خواهند شد.

به گفته سنگدوینی، گاز رسانی به 48 روستای دهستان دوزین از دیگر طرحهاست که برای اجرای آن 18 میلیارد تومان پیش بینی بودجه شد که هفت میلیارد جذب شده و امسال شش میلیارد تومان نیز تخصیص داده شد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: گازرسانی به 265 روستا که تا فاصله 15 کیلومتری قرار دارند از جمله مصوبات در سفر دوم است و با گازدار شدن مراوه تپه 180 روستا گازدار می شوند.

وی یادآور شد: مشکل فراروی طرح گازرسانی در استان بیشتر مالی و اعتباری است که اگر برطرف شود روند اجرایی شدن مصوبات تسریع خواد یافت.

بیش از 400 روستا و 23 شهر گلستان از نعمت گاز برخوردار هستند.