زمین شهرک صنایع دستی گلستان تهیه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه شنبه در نشست استانداری گلستان افزود: این طرح از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان است که مطالعات آن صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: متاسفانه برای عملیاتی شدن این مصوبه دولت، عرصه برای ساخت نداریم که برای رفع این مشکل نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

وی راه اندازی هشت موزه را از دیگر مصوبات سفر دولت در استان برشمرد و گفت: تاکنون چهار موزه راه اندازی شده است و علاوه بر این، ساخت 10 موزه جدید نیز در دستور کار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: ساخت شش کمپینگ اقامتی از جمله مصوبات دور اول سفر هیئت دولت بود که اکنون به 15 کمپ رسید.

فعالی عنوان کرد: در جریان سفر اول چهار منطقه به عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شد و اکنون 30 منطقه نمونه گردشگری در استان شناسایی شده است.

وی یادآور شد: میزان ماندگاری مسافر در استان و هدف گردشگری قرار گرفتن استان باید به عنوان هدف انتخاب شود.

طبق آمار، نوروز امسال بیش از سه میلیون مسافر به گلستان سفر کرده است.