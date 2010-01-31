پاتوق فرهنگی در گلستان راه اندازی می شود/ گلستانیها یارانه فرهنگی می گیرند

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: راه اندازی این پاتوق از جمله پیشنهادات این اداره کل برای سفر سوم هیئت دولت به استان است.

وی اظهار داشت: راه اندازی تلویزیون شهری از دیگر برنامه هاست تا اخبار به صورت تاثیر گذار در اختیار مردم قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای این طرح، 15 تلویزیون شهری در مراکز شهرهای استان راه اندازی می شود و امیدواریم مورد تصویب هیئت دولت قرار گیرد.

به گفته منتظری، ایجا کتابخانه های روستایی از دیگر اولویتهای این نهاد در جریان سفر سوم هیئت دولت است، زیرا اکنون تنها یک کتابخانه استاندارد در استان داریم.

یارانه فرهنگی به گلستانیها داده می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: پیشنهاد ارائه یارانه فرهنگی برای هم استانیها از دیگر مواردی است که در این سفر پیگیری می شود.

وی یادآورشد: برای هر گلستانی 10 هزار ریال سرانه فرهنگی، هفت هزار و 500 ریال سرانه دینی و پنج هزار ریال سرانه قرآنی تعریف شده است.

وی عنوان کرد: در مجموع 40 میلیارد ریال برای سرانه های فرهنگی، دینی و قرآنی مردم استان نیاز است که باید تامین شود.