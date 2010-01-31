راه اندازی دو رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد ساری

احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: بر اساس مصوبه این شورا رشته های علوم کامپیوتر و جغرافیا با گرایش برنامه ریزی توریسم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری راه اندازی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: رشته جغرافیا با گرایش برنامه ریزی توریسم با کد ۲۱۵۲۲ و رشته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر با کد ۳۰۱۱۷ در دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد درج شده که داوطلبان می توانند در زمان ثبت نام کد این رشته های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری را انتخاب نمایند.

مظفری تاکید کرد: با صدور مجوز ایجاد دو رشته جدید کارشناسی ارشد تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به ۱۵ رشته رسیده است.

به گفته وی، داوطلبان می توانند در دوره تحصیلات تکمیلی برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در رشته های علوم کامپیوتر،فیزیک، الهیات و معارف اسلامی، برنامه ریزی درسی،تکنولوژی آموزشی،مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تحقیقات آموزشی ، روان شناسی بالینی ، روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، ریاضی محض، جغرافیا، تربیت بدنی و علوم ورزشی و مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ثبت نام نمایند.

مظفری بیان داشت: ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 روز پنجشنبه پانزدهم بهمن ادامه خواهد داشت و داوطلبان باید درمهلت اعلام شده با مراجعه به دفاتر پستی وتهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری از طریق سایت مرکز آزمون به نشانی http://azmoon.org نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ‌ آزمون کارشناسی ارشد طی روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ۸۹ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بزرگترین واحد دانشگاهی آزاد استان مازندران است.