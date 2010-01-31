چهار بازیکن از لیست فولاد نوین کنار گذاشته شدند

علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: رضا کوتی بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت شدید و با موافقت فدراسیون فوتبال از فهرست بازیکنان فولاد نوین خارج شد تا به جای وی یک بازیکن دیگر به فهرست اسامی این تیم اضافه شود.

وی افزود: همچنین سه بازیکن دیگر این تیم به اسامی امین جهان مهر، سید احمد آسمانی و رضا درویشی نیز بنا به صلاحدید مسئولان باشگاه فولاد نوین و کادر فنی این تیم از فهرست نفرات این تیم برای فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور خارج شدند.

اژدری زاده تاکید کرد: هم اکنون تیم فولاد نوین خوزستان در حال آماده سازی خود برای حضور در دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور و همچنین دیدار با صبا قم در چارچوب مسابقات جام حذفی فوتبال کشور است.