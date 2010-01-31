مدیر عامل جدید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد

به خبرنگار مهر در اهواز، در حکم غلامرضا حسن بیگلو آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بنا به پیشنهاد اینجانب و تصویب مجمع عمومی به موجب این حکم به سمت مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب می شوید.

وی همچنین از زحمات مهندس عبدالحسین بشیری در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از شرکت های بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که در حوزه عملیاتی خود 10 کارخانه بهره برداری و 4 کارخانه نمکزدایی فعال در اختیار دارد.

این شرکت هم اکنون به طور میانگین روزانه حدود 700 هزار بشکه نفت خام تولید می کند.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است و در استان خوزستان و بخشهایی از استان های کهگیلویه و بویر احمد، فارس و بوشهر فعالیت دارد. این شرکت هم اکنون روزانه حدود 3 میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام تولید می کند.