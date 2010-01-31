فرید عامری در گفتگو با مهر با بیان اینکه ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی در کشور حدود 11 میلیارد لیتر است، گفت: تا پایان اسفند ماه امسال با راه اندازی مخازن جدید، ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور به 11 میلیارد و 300 میلیون لیتر افزایش می یابد.

وی همچنین توسعه سامانه فروش اینترنتی فرآورده های نفتی را یکی از برنامه های اولویت دار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال آینده عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بالغ بر 50 درصد مصرف کنندگان عمده و جایگاه داران سراسر کشور به شبکه خرید اینترنتی سوخت متصل شده اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در سال 1389 بالغ بر 90 درصد مصرف کنندگان عمده به این شبکه اینترنتی متصل خواهند شد، بیان کرد: هم اکنون 400 هزار مصرف کننده عمده و بیش از 2 هزار و 650 جایگاه در سراسر کشور فعال هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کاهش تردد و مراجعات حضوری یکی از دستاوردهای توسعه شبکه فروش اینترنتی سوخت است، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده با توسعه این شبکه از محل کاهش تردد و مراجعات حضوری، روزانه 30 هزار لیتر مصرف بنزین کشور کاهش می یابد.

عامری خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط هر هفته 4 میلیون لیتر فراورده نفتی به ارزش تقریبی 10 میلیارد تومان از طریق اینترنت به مصرف کنندگان عمده تحویل داده شده است.