وقتی کارت سوخت اولین دغدغه باشد، میرداماد "میرِ دامادها" می شود!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تندیش میرداماد سالهاست که در میدان معلم، فلکه پمپ بنزین گرگان نصب شد ولی بسیاری از رهگذران و عابران این میدان، از پیشنیه این مفاخر و مشاهیر فرهنگ و ادب استرآباد بی خبرند.

از بیش از 50 نفری که مورد پرسش "مهر" قرار گرفتند که فلسفه نصب این تندیس و نامگذاری چیست، تعداد انگشت شماری، تنها اسم این تندیس را می دانستند ولی از پیشینه آن اطلاعی نداشتند.

برخی رانندگان و رهگذران این میدان در عصر یک روز سرد زمستانی با گفتن" نمی دانم"، "بچه این محل نیستم"، "نمی شناسم"، "لابد یک کاره ای هست" و ... به خبرنگار مهر پاسخ گفتند.

برخی از رهگذران نیز با بیان اینکه وقتی کارت سوخت دغدغه اصلی مردم است، دیگر شناخت میردادماد دردی را دوا نمی کند، از پیشینه و سوابق صاحب تندیس نصب شده در میدان معلم گرگان اظهار بی اطلاعی کردند.

یک راننده پیکان خطی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: نمی دانم، هر که بود، ماشین نداشت که مجبور باشد، روزی چند بار از دیگران خواهش کند و کارت سوختشان را قرض بگیرد تا بنزین بزند.

وی که خود را امیر، 28 ساله و دیپلمه معرفی کرد بیان داشت: اطلاعی ندارم ولی لابد آدم خوبی بود که اکنون در وسط میدان ایستاده است.

شهروند دیگری که خود را کارمند معرفی کرد، گفت: نمی دانم چون به تازگی از استان دیگری به گرگان آمده ام.

وی در پاسخ به اینکه میرداماد که بوده است، گفت: داماد کسی است که به خواستگاری می رود و ازدواج می کند ولی میرداماد را نمی دانم، شاید " میرِ دامادها " بوده است.

یک دختر 17 ساله دانش آموز گفت: میرداماد از اهالی استان گلستان است ولی درباره اینکه چه سالی زندگی می کرد، اطلاعی ندارم.

پاسخهای رانندگان مسیر سایت اداری به میدان شهرداری گرگان نیز جالب بود، یکی از آنان می گفت: میرداماد آدم خوبی بود، معتمد محل بود و همه قبولش داشتند و بعد هم در زمان شاه به جرم مخالفت با رژیم شهیدش کردند و این مجسمه هم برای یادبودش است، بعد هم از مسافران خواست تا نثار روح میرداماد فاتحه ای بخوانند.

راننده دیگری می گفت: الان مهمترین مسئله برای من کارت سوخت و بنزین است، میرداماد را بشناسم که چه شود.

از میان دهها پرسش تنها چند نفر آن هم جسته و گریخته میرداماد را مورخ، شاعر و دانشمند و یک نفر نیز فیلسوف معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، وقتی کارت سوختی و تامین بنزین، مهمترین دغدغه باشد، فراموشی مفاخر ادبی و مشاهیر ایران زمین از جمله گلستان مسئله عجیبی نخواهد بود.

از اینرو برای معرفی و شناخت این داشته های ادبی و فرهنگی که اکنون تنها تندیسشان در میدانهای شهری دود می خورند، راه اندازی موزه مفاخر ادبی و مشاهیر استان نیاز ضروری است.

میرداماد کیست؟

میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد، معلم ثالث و متخلص به اشراق، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دوره صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان است که مهم‌ترین شاگرد او ملاصدرا بوده‌است.

میرداماد فرزند میر شمس‌الدین محمد استرآبادی مشهور به داماد و از سادات حسینی است. محمد استرآبادی با دختر علی بن عبد العالی معروف به محقق کرکی ازدواج نمود و به همین خاطر او را داماد نامیدند. میرداماد این لقب را از پدر خود به ارث برده‌است.

میرداماد تحصیلات خود در علوم عقلی و نقلی را به ترتیب در شهرهای مشهد، قزوین، کاشان و اصفهان تکمیل نموده‌است.

میرداماد به سال ۱۰۴۱ هجری قمری در نجف وفات نمود و همانجا مدفون گشت. برای او بیش از ۵۲ کتاب و رساله عنوان کرده‌اند که بخشی از آن‌ها اکنون موجود نیست و دو کتاب ( صراط المستقیم ) و ( کشف الحقایق ) در حکمت و به عربی است و فهم آن بسیار سخت است.