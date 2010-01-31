100 هزار میلیارد تومان درآمد متعلق به 20 درصد مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، علی کریمی فیروزجایی شنبه شب در همایش استانی بهبود تعاملات با کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی مازندران اظهارداشت: 100هزار میلیارد تومان درآمد در دست 20 درصد مردم خاص بوده در حالی که اقشار مستضعف کشور با میانگین درآمد 60هزار تومان زندگی و برای آزاد سازی این منابع هدفمند کردن یارانه‌ها بهترین راه حل است.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان ثروت معنوی جامعه هستند بیان داشت: تبصره‌ هایی که برای توجه به مستمری بگیران در نظر گرفته شده پیگیری خواهم کرد و از رئیس جمهور خواستار رفع مشکلات ایجاد شده در سازمان تامین اجتماعی بود تا موب دوگانگی مدیریتی نشود.

کریمی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی پس از استانداری بیشترین بودجه استان را دار است افزود: سازمان تامین اجتماعی قوی‌ترین سازمان خصوصی بوده که اگرجوابگوی سازمان خود باشیم کافی است و عمل کرد ما باید در جهت تامین خواسته‌های مردم باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: مدیری موفق بوده که با توان گردآوری انرژی خود، خانواده ، نهادهای محلی، شخصیت های موثر، دانش آموزان و مدارس برای تحقق این اهداف حضور فعالانه داشته باشند.

عبدالوحید فیاضی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید مراقب توطئه‌های دشمن باشد تصریح کرد: مراقبت تنها هوشیاری علمی و سیاسی نیست بلکه همه رگ‌های یک مدیر آموزش و پرورش اعم از خلاقیت و آگاهی، سیستم نظام گرا و آموزشی باید هوشیار باشد.