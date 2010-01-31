کمیته پیگیری برنامه مدیران در آموزش و پرورش تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حمیدرضا مشهدی عباسی شامگاه شنبه در گردهمایی مدیران دبیرستان، مراکز پیش دانشگاهی و هنرستان های شهرستان افزود: در حال حاضر بسیاری از مشکلات آموزشی سطح کشور در حال بررسی و اقدام است.

وی در خصوص حذف کنکور گفت: حذف کنکور به معنای تغییر قانون پذیرش دانشجو بوده که اگر بخواهیم کنکور سراسری را حذف کنیم باید بر اساس معدل و نمره دانشجویان را در دانشگاه ها جذب کنیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر آئین نامه حذف کنکور آماده و در اختیار شورای مصوب وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته تا به استان‌ها ابلاغ شود.

مشهدی عباسی همچنین از تشکیل کمیته پیگیری برنامه مدیران مدارس در آموزش و پرورش خبر داد و افزود: توجه به پایه اول متوسطه خواست همه مدیران در استان‌ها بوده است که توجه به کیفی بخشی پایه اول متوسطه و پیش بینی بودجه با مشکلاتی که در دفتر آموزش نظری و پیش دانشگاهی به وجود آمد محقق نشد و سعی شده بیشتر به مناطق ضعیف‌ تر توجه شود.

وی تصریح کرد: مدیران مدارس در درجه اول باید دانش آموزانی متفکر، اهل ذکر و قاری قرآن تحویل جامعه دهند زیرا اگر بر مبانی قرآن تفکر کنیم در تولید نوآوری برنامه جدیدی خواهیم داشت.

وی درپایان با اشاره به اینکه همه پیشرفت‌های هسته‌ای و پزشکی کشور از آموزش و پرورش نشات گرفته است، بیان داشت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری بسیار مطلوبی در زمینه آموزشی کشور صورت گرفته و دولت و مجلس به این مقوله بیشتر پرداخته‌اند.