نخستین زندان الکترونیکی کشور در آمل ایجاد می شود

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: هم اکنون برای آغازعملیات اجرایی این زندان که در منطقه " آغوزبن" آمل واقع شده حدود 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی این زندان چند ماه قبل با حضور یساقی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آغاز شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این زندان به فناوری‌ های جدید مجهز خواهد بود، تصریح کرد: تمامی بخش‌های زندان، اتاق‌ها و سلول‌های انفرادی و تمامی قسمتهای زندان با پیشرفته ‌ترین فناوری‌های الکترونیکی روز دنیا تجهیزخواهد شد.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه با استفاده از این فناوری در زندان آمل به نوعی از زندانیان چهره ‌نگاری گرفته و زندانیان حتی با اثر انگشت شناخته خواهند شد، تأکید کرد: در این زندان به لحاظ مسائل امنیتی بالا احتمال فرار زندانیان نیز به صفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این زندان ظرفیت بیش از هزار زندانی را دارد از بیان مشخصات فنی زندان آمل ابراز بی‌اطلاعی کرد.

نماینده مردم شهرستان آمل با اشاره به اینکه دولت برای سال 89 زندان آمل حدود 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است ، خاطرنشان کرد: برای تکمیل و بهره‌برداری از زندان تمام الکترونیکی که نخستین زندان کشور نیز محسوب می‌شود به حدود صد میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

یوسفیان ملا زمان پایان و بهره‌برداری نخستین زندان الکترونیکی کشور در آمل که به صورت آزمایشی در حال اجراست را چهارساله اعلام و تأکید کرد: دولت و قوه قضائیه بر تسریح در ساخت این زندان تأکید دارند.

وی با اشاره به اینکه زندان فعلی شهر آمل هم ‌اکنون در مرکز شهر واقع شده و تجمع ملاقات‌ کنندگان در بیرون از این زندان چهر‌ه‌ ناخوشایندی به این نقطه از شهر بخشیده است، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل هرچه سریع ‌تر زندان الکترونیکی آمل که در فضای بیرون از شهر آمل واقع شده زندان فعلی به مرکز تفریحی و خدماتی در شهر تبدیل شود.