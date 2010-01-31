به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مطبوعاتی دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر که امروز شنبه 10 بهمن در موزه هنرهای معاصر برگزار شد به استقبال عمومی از این جشنواره اشاره کرد و گفت: نزدیک به 10 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که حکایت از اقبال عمومی و استقبال هنرمندان تجسمی از جشنواره دارد. نه تنها متقاضیانی از تهران بلکه تعداد بی شماری از شهرستانها خواستار شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر بودند. اگر زودتر تبلیغات را شروع کرده بودیم و مهلت ارسال آثار را بیشتر می‌کردیم می‌توانستیم امروز بگوییم که با رشد 100 درصدری شرکت‌کنندگان نسبت به سال قبل مواجه هستیم.

به گفته او جشنواره مانع رشد دوسالانه‌های تجسمی نخواهد شد : دوسالانه‌ها در سایه هنرهای تجسمی فجر قرار نمی‌گیرند. از فاصله جشنواره سال گذشته تا امسال دو دوسالانه برگزار شده و هیچ خللی به اجرا آنها وارد نشده است. ما این امکان را فراهم می‌کنیم تا همانطور که در دوسالانه‌های تخصصی، آثاری با کیفیت بالا ارائه می‌شوند، آثاری با همین کیفیت در جشنواره داشته باشیم. به عنوان مثال کیفیت آثار بخش نگارگری و کاریکاتور مانند آثار دوسالانه‌های این دو رشته هستند.

سرپرست موزه هنرهای معاصراز فعالیت دائمی دبیرخانه جشنواره خبر داد: با توجه به اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره دایر شده است تصمیم داریم بعد از اتمام جشنواره زودتر فراخوان را اعلام کنیم تا برای دوره بعد آثار بیشتری از کشورهای مختلف ارسال شود.

شالویی در مورد برنامه‌های جشنواره ابراز داشت: بنای ما در جشنواره این بود که آثار تکراری از دوسالانه‌های قبلی نداشته باشیم . هنرمندان بزرگی نیز همکاری خود را با برگزارکنندگان جشنواره انجام دادند مثلا در طرف دو الی سه ماه اخیر که مدت کوتاهی است، پیشکوستانی مانند احمد اسفندیاری، منصوره حسینی و محمود جوادی‌پور آثاری خلق کردند تا حضور این پیشکشوتان مایه دلگرمی جوانان باشد.

مدیر امور تجسمی با بیان اینکه 1256 اثر از 741 هنرمند در هفت رشته به بخش مسابقه انتخاب شده است گفت که قرار است 1235 اثر هم در شهرستانها نمایش داده ‌شود.

شالویی همچنین توضیح داد که در تهران فرهنگسرای نیاوران برای نمایش آثار کاریکاتور و موسسه فرهنگی هنری صبا برای نمایش آثار رشته‌های نقاشی، سفال و سرامیک، عکاسی، نگارگری و خوشنویسی درنظر گرفته شده است.

وی در مورد بخش خارج از مسابقه گفت : بخش ویژه‌ای در محل موزه هنرهای معاصر برپا می‌شود که شامل آثاری از گنجینه همین موزه به همراه کار استادان هنری است. بخش ویژه‌ای در شهرستانها نیز شامل مروری بر پوستر جشنوراه‌های فیلم، تئاتر و تجسمی به همراه نقاشیهای فتح خرمشهر است. البته نمایشگاه منتخبی از آثار استاد بهمن جلالی به عنوان پیشکسوت عکاسی نیز در یکی از نگارخانه‌های موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.

شالویی با اشاره به اینکه رشته کاریکاتور به عنوان تنها رشته‌ای که در جشنواره به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود اظهار داشت: 79 کشور در بخش کاریکاتور شرکت کرده‌اند که ترکیه، چین، برزیل و اندونزی بیشترین آثار را فرستاده‌اند. البته 10 اثر از هنرمندان فرانسه نیز قرار است نمایش دهیم که امیدواریم تا قبل از افتتاح به دستمان برسد.

وی در مورد برنامه‌های اکسپو که همزمان با دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در خانه هنرمندان برگزار می‌شود گفت: هدف ما این است که حضور بخش خصوصی در اکسپو پررنگ باشد و مرکز هنرهای تجسمی به عنوان حامی عمل کند. امسال تعداد نگارخانه‌هایی که مایل به شرکت در اکسپو نبودند، کمتر از پنج است و شکل اکسپو به صورت نمایشگاهی است در حالی که پارسال غرفه‌ای برپا شده بود.

عباس میرهاشمی دبیرکل جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ادامه نشست مطبوعاتی به ذکر آمار شرکت‌کنندگان پرداخت: در مجموع 9427 اثر از 391 هنرمند به دبیرخانه ارسال شده است که 1006 اثر از 741 هنرمند انتخاب شده‌اند. در بخش خارج از مسابقه هم 250 کار در بخش گنجینه موزه هنرهای معاصر، استادان هنری، یادبود استاد جلالی و مجموعه امام آفتاب به نمایش گذاشته می‌شود. جوان‌ترین شرکت کننده امسال متولد 1380 و مسن‌ترین شرکت کننده متولد 1303 است.

به گفته او در بخش نقاشی 3110 اثر از 906 هنرمند ارسال که 115 اثر از 102 هنرمند انتخاب، در رشته مجسمه 348 اثر از 162 هنرمند ارسال که 50 اثر از 40 هنرمند برگزیده، در رشته سفال و سرامیک 364 از 163 هنرمند ارسال که 75 اثر از 50 هنرمند انتخاب، در رشته نگارگری 547 اثر از 386 هنرمند ارسال که 194 اثر از 175 هنرمند برگزیده، در خوشنویسی 348 اثر از 186 هنرمند ارسال که 115 اثر از 72 هنرمند انتخاب، در عکاسی 235 اثر از 574 هنرمند ارسال که 175 اثر از 116 هنرمند برگزیده و در رشته کاریکاتور 2360 اثر از 815 هنرمند ارسال که 282 اثر از 186 هنرمند انتخاب شده‌اند.

شهرستا‌نها

همچنین مسعود زنده روح کرمانی، دبیر اجرایی دومین دوسالانه هنرهای تجسمی فجر در مورد برنامه شهرستان‌ها توضیح داد:در بخش مسابقه‌ 35 درصد رشد داشتیم چراکه سال گذشته 715 اثر و امسال 1006 کار ارسال شده بود.در سمنان 225 اثر شامل منتخبی از آثار عکس، کاریکاتور، نقاشی‌های فتح خرمشهر، نقاشی و سفال هنرمندان بومی به نمایش گذاشته می‌شود. در گلستان 305 اثر شامل منتخبی از آثار عکس و کاریکاتور جشنوار، مرور پوسترهای جشنواره‌های فجر و نقاشی‌های فتح خرمشهر به نمایش در می‌آیند.

وی در مورد برنامه‌های جشنواره تجسمی در یزد گفت: منتخبی از آثار کاریکاتور، عکس‌های حسن غفاری در مورد اقوام، نقاشی‌های فتح خرمشهر و مسابقه عکس عاشوراییان برگزار می‌شود. علاوه‌براینکه تجلیل از رضا آقایی به عنوان هنرمند پیشکسوت در رشته سفال و سرامیک را هم برپا می‌کنیم.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه در تهران و چهار شهر گرگان، سمنان، اهواز و یزد برگزار می‌شود. در مراسم اختتامیه نشان عالی هنرهای تجسمی به هفت هنرمند اهدا و از سه خبرنگار و نشریه که بیشترین پوشش خبری را انجام داده باشند، تقدیر می‌شود.