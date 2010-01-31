عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در آستانه سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی کارکنان سفارت ایران در بحرین و کارگزاران ایرانی مقیم این کشور این ایام شکوهمند را گرامی می دارند.

- شیخ نعیم قاسم: حزب الله خود را برای هر اقدام نسنجیده ای از سوی اسرائیل آماده می کند.

- هائیتی 10 شهروند آمریکایی را به سبب قاچاق کودک دستگیر کرد.

- مقام های حماس: ممانعتی برای دیدار رهبران فتح از نوار غزه وجود ندارد.

- صدها قاضی ایتالیایی با راهپیمایی به برنامه دولت برای اصلاح سیستم حقوقی این کشور اعتراض کردند.

- آلمان درصدد بررسی ممنوعیت روبنده زنان در این کشور است.

- روسیه توافقنامه فروش دو میلیارد دلاری تسلیحات به لیبی را امضا کرده است.

- در پی اعلام آمادگی یازده شهر اسپانیا برای ذخیره سازی ضایعات هسته ای اعتراضات گسترده مردمی در این کشور بوجود آمد.

- همسر وزیر امنیت آفریقای جنوبی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.

- کرزای پس از بازگشت به کابل، کنفرانس لندن را که برای بررسی مسائل این کشور برگزار شده بود موفقیت آمیز توصیف کرد.

- کمبود شدید آب و برق در غزه در نتیجه ادامه محاصره.

- دولت تایلند در گزارشی محرمانه مدعی شد که یک محموله تسلیحاتی متعلق به کره شمالی که ماه گذشته در فرودگاه این کشور توقیف شده بود به سوی ایران حمل می شده است.

- آمریکا از واکنش چین به معامله تسلیحاتی با تایوان ابراز تاسف کرد.