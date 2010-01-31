دستگیری 10 آمریکایی به اتهام قاچاق کودکان در هائیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، این رسانه روز شنبه به نقل از یک مسئول پلیس هائیتی گفت یکی از افراد مظنون که اتهام ربودن کودکان را رد کرده، رئیس یک مرکز خیریه "زندگی جدید کودکان آواره" در آیداهو در غرب آمریکا است.

این افراد به همراه این 33 کودک که بین 2 ماه تا 12 سال سن دارند، هنگام اقدام پلیس هائیتی به بازرسی خودروها دستگیر شدند هم اکنون در گذرگاه مرزی مالپاسه در مرز هائیتی با جمهوری دومینیکن نگهداری می شوند.

مسئولان هائیتی گفتند این 10 شهروند آمریکایی مدارکی به همراه نداشته اند که ثابت کند قصد سرپرستی این کودکان را داشته اند اما آنها مدعی هستند که قصد داشتند این کودکان را به یتیم خانه ای در دومینیکن منتقل کنند که به ادعای این افراد از آنها اجازه این کار را داشتند.

بنابر این گزارش مسئولان هائیتی همچنین ابراز نگرانی کرده اند که گروههای امداد بدون اینکه تلاشی برای پیدا کردن والدین کودکان بی سرپرست شده باشد خودسرانه اقدام به فرزند خواندگی کودکان هائیتی بکنند.

پیشتر گزارش هایی مبنی بر تلاش گروههای اسرائیلی برای قاچاق این کودکان به سرزمین های اشغالی منتشر شد.

