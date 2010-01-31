مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آخرین خبر از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی سال 89 اعلام شد

رئیس قوه قضائیه: رشد آمار چک های برگشتی نگران کننده است

طی نامه ای به رئیس جمهور اعلام شد؛ انتقاد توکلی از نحوه برخورد با رسانه ها



اعتماد:

در پی تصویب در کمیته حقوقی و قضایی صورت می گیرد؛ تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها در انتظار رای مجلس

بر اساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه اول؛ شاخص های اقتصادی منفی است

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران تاکید کرد: معترضان روز 22 بهمن عامل بیگانه اند

ایران :

با تولید بزغاله های تراریخته در پژوهشکده رویان رقم خورد؛ دستاورد بزرگ در تولید داروهای حیاتی

بر اساس آیین نامه جدید؛ سوابق معوقه بیمه کارفرمایان محاسبه می شود

نماینده دادستان در دادگاه متهمان روز عاشورا: آشوبگران در اروپا آموزش ترور و اغتشاش دیده اند

ابرار:

احمدی نژاد: ایران قدرتمندترین و مقتدرترین ملت دنیا است

اکونومیست: نرخ بیکاری ایران افزایش می یابد

وزیر کشور: انتخابات شوراها آذرماه برگزار می شود

مدیر کل اداره سنجش آموزش و پرورش: نمرات نهایی دروس پیش دانشگاهی در کنکور بی تاثیر است

ابتکار:

سرلشگر فیروزآبادی: راه توبه اظهار پشیمانی نیست

عیدی کارمندان و بازنشستگان اوایل اسفند پرداخت می شود

غیبت ناطق نوری، امامی کاشانی و روحانی در جلسات جامعه روحانیت

اسرار:

هاشمی رفسنجانی: همه گروهها در راهپیمایی عید ملی 22 بهمن شرکت کنند

تحلیلی از خوشه بندی ها: آمارها در خدمت سبک کردن بار یارانه ها

مصباحی مقدم در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: اکثر مردم تحمل اجرای پرشتاب لایحه را ندارند



اطلاعات:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام: مردم راهپیمایی 22 بهمن را به مانور وحدت ملی تبدیل کنند

روزنامه اطلاعات از فردا فقط صبح ها منتشر می شود

تصمیم چین برای تعلیق مبادلات نظامی با آمریکا

تفاهم:

اقتصاد IT : آزمونی بزرگ با برندگانی کوچک

رئیس جمهور: دوران شکوفایی انقلاب اسلامی در جهان آغاز شده است

حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد امام (ره)



تهران امروز:

حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد امام (ره)

بازگشایی تونل توحید از فردا

در نامه انتقادی به احمدی نژاد عنوان شد؛ اعتراض توکلی به محدودیت رسانه ها

کالبد شکافی جدول شماره 18

جام جم :

هاشمی رفسنجانی مطرح کرد: راهپیمایی 22 بهمن مانور وحدت برای حفظ نظام

مدیر کل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد: احتمال معافیت کفالت خواهر مجرد

از فردا و در قالب دومین جشنواره تجسمی هنرهای فجر صورت می گیرد؛ آغاز جشن بزرگ هنرهای تجسمی



جوان:

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: هدفمند کردن یارانه ها، شاید همین امسال

آغاز موج برائت از میر حسین در ستادهای استانی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: جریان های سیاسی مرز خود را با دشمن مشخص کنند

جمهوری اسلامی:

حضور رهبر انقلاب در مرقد مطهر امام راحل در آستانه دهه فجر

هاشمی رفسنجانی: راهپیمایی 22 بهمن را به مانور وحدت ملی تبدیل و دشمنان خارجی را مایوس کنیم

شکست آمریکا در همراه ساختن 1+5 برای تحریم ایران

جهان صنعت:

متولیان کار در مقایسه با سال قبل خبر دادند: اشتغالزایی زودبازده ها یک سوم شد

نامه سرگشاده توکلی به احمدی نژاد: اعتراض به نقض حقوق رسانه ها در دولت دهم

ابهام در واگذاری سهام عدالت به کارگران



خراسان:

هاشمی رفسنجانی: مردم با حضور حماسی راهپیمایی 22 بهمن را به مانور وحدت ملی برای حفظ نظام و حمایت از جمهوری اسلامی تبدیل کنند

وزیر اقتصاد: احتمال اجرای بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان سال وجود دارد

رئیس قوه قضائیه: 3 قوه تلاش کنند بدون جنجال سیاسی با مفاسد اقتصادی مبارزه شود

دنیای اقتصاد:

نمایندگان بر طرح خود برای کاهش درآمد یارانه ای دولت در بودجه 89 تاکید دارند؛ نخستین چالش اجرای قانون یارانه ها

گزارش شش ماهه میانی سال 88 نشان می دهد؛ ثبات نسبی در قیمت مسکن

ایده های جدید برای تامین سوخت هسته ای



سیاست روز:

اجرای هدفمند کردن یارانه ها در 3 سال یا 5 سال ؟

رئیس جمهور: جهش بزرگی در زندگی ملت ایران طی 30 سال به وقوع پیوسته است

در واکنش به فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان؛ پکن رو در روی واشنگتن



فرهنگ آشتی:

گشایش مشروط تا دو ماه پس از افتتاح؛ تونل توحید شب ها تعطیل است!

تعلیق تبادلات نظامی چین با واشنگتن

نام 113 شرکت زیانده دولتی در بودجه 89



کاروکارگر:

در آستانه دهه مبارک فجر؛ رهبر انقلاب در مرقد مطهر امام راحل حضور یافتند

رئیس جمهور در همایش آفتاب: دوران شکوفایی انقلاب اسلامی آغاز شده است

رفسنجانی: مردم راهپیمایی 22 بهمن را به مانور وحدت ملی تبدیل کنند



کیهان:

در دادگاه فاش شد؛ آموزش ترور در اروپا، آشوبگران عاشورا اعتراف کردند

وزارت مسکن اعلام کرد: پرداخت ودیعه 30 میلیون ریالی مسکن اجاره ای

کاخ سفید: فشار بر ایران به زیان اسرائیل تمام می شود



گسترش:

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام راحل

معاون وزیر صنایع و معادن از اجرای 106 طرح معدنی و صنایع معدنی در کشور خبر داد: جزئیات 23 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنایع معدنی

برداشت از حساب بانکی تا هر میزانی مجاز است



وطن امروز:

رئیس سازمان حج و زیارت: اعزام زائران به عمره متوقف نمی شود

فروش بلیت قطارهای نوروز آغاز شد

با رونق تعاونی های ساخت و ساز امکان پذیر شد؛ بهره برداری از 70 هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر

همشهری:

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل

فردا؛ تونل توحید را مردم افتتاح می کنند

طرح نوسازی بافت های فرسوده تهران آغاز شد

هدف واقتصاد:

تا اوایل اسفند صورت می گیرد؛ پرداخت عیدی 300 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان

ابهام در واگذاری سهام عدالت به کارگران

لغو بررسی اساسنامه بین المجالس؛ تعویق در سخنرانی لاریجانی