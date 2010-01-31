محمد شمس لنگرودی شاعر و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: به مدت یک ماه در اولین فیلم بلند علیقلیان که هنوز اسمی قطعی برای آن انتخاب نشده است، به ایفای نقش پرداختم.

وی افزود: من در این فیلم نقش یک شاعر را بازی می‌کنم و رسول یونان و باران زمانی دیگر بازیگران آن هستند.

شاعر "ملاح خیابان‌ها" این فیلم را اثری به شدت شاعرانه توصیف کرد که روایت آن تلفیقی از افسانه و واقعیت است.

لنگرودی که پیش از انقلاب در آخرین دوره کلاسهای بازیگری "آناهیتا" به سرپرستی مصطفی اسکویی حضور داشته است، علت پذیرفتن بازی در این فیلم را فیلمنامه آن عنوان کرد که به قلم رسول یونان شاعر، نویسنده و مترجم نوشته شده است.

هم اکنون لنگرودی پس از حضور در دیلمان برای بازی در این فیلم به تهران بازگشته است اما عوامل سازنده در حال فیلمبرداری آخرین صحنه‌ها در بهشهر هستند.

علیقلیان چند فیلم کوتاه را در کارنامه خود به ثبت رسانده که از آن جمله می توان به "پرواز موعود" اشاره کرد.

خبر دیگر از شمس لنگرودی اینکه دفتر شعر "لبخوانی‌های قزل آلای من" سروده وی هفته آینده توسط انتشارات آهنگ دیگر منتشر می‌شود. "این دفتر شامل 110 شعر کوتاه است که رویکردی فلسفی دارند و ته‌مایه‌ای از طنز در اکثر آنها دیده می‌شود.

"باغبان جهنم"، "پنجاه و سه ترانه عاشقانه"، "نت‌هایی برای بلبل چوبی" و"قصیده لبخند چاک‌چاک" از جمله مجموعه‌ شعرهای پیشین شمس لنگرودی هستند.