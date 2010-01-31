نسبت ورود دختران و پسران در آموزش عالی/ پاسخ به برخی هشدارها

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای محاسبه درصد ورود دختران و پسران به دانشگاهها یکی از اشتباهاتی که رخ می دهد این است که تنها آزمون سراسری در نظر گرفته می شود.

وی نسبت دختران و پسران در ورودی به دانشگاه از طریق آزمون سراسری را 60 به 40 عنوان کرد و گفت: بر خلاف آزمون سراسری در تعداد دیپلمه های کار و دانش که وارد مقطع آموزش عالی می شوند نسبت پسران به دختران 60 به 40 است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس آمار ورودی های سال 87 دانشگاه آزاد، فنی و حرفه ای، فراگیر پیام نور و آزمون سراسری نسبت دختران و پسران تقریبا 50 به 50 بود لذا نسبت ورودیهای کلی دختران و پسران به آموزش عالی 50 به 50 است.

وی اظهار داشت: در آزمون سراسری نیز نسبت ورود دختران و پسران به همان نسبت شرکت کننده ها است. البته طی دو سال گذشته نسبت ورود دختران به آموزش عالی از طریق آزمون سراسری رو به کاهش رفته است.

خدایی با اشاره به نسبت ورود دختران و پسران به دوره کارشناسی ارشد از طریق کنکور اضافه کرد: بر اساس آمار آخرین کنکور کارشناسی ارشد که برگزار شد نسبت ورود پسران به دختران 51 به 49 درصد است.

مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه نرخ ورود دختران به دانشگاه 60 درصد است، گفت: در صورتی که سازمان سنجش این روند را کنترل نکند این میزان به 70 درصد می رسد.