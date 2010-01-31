تله فیلم "چشمه آهوان" برای پخش آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تله فیلم به سفارش صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی تهیه شده و در آن عباس ترکی، غزاله نظر، علیرضا باقربیگی، نرگس نیک سیرت، امیر حسین غلامی، علی خسروی، شهرام فداکار، علیرضا مسافر، غلامرضا لر، محمد شاهین‌فر و شهاب عسکری بازی کردند.

داستان فیلم "چشمه آهوان" درباره فردی به نام سامان لشکری از محیط بانان منطقه خراسان جنوبی (بیرجند) است. او توانسته پس از سالها رد پایی از آهوان منطقه را پیدا کند. همه خیال می کنند نسل این آهو منقرض شده است. او تلاش می‌کند پیش از شکارچیان غیر مجاز و قاچاقچیان حیوانات از جمله فردی به نام سمسام خان آهوان را یافته و به منطقه حفاظت شده هدایت کند.

عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: حمیدرضا پورعلی محمد، بازنویسی فیلمنامه: سید علی حسینی، تصویر بردار: حسن زارع، طراح صحنه: امیر غلامی، طراح گریم: علیرضا باقربیگی، صدابردار: هادی معنوی، مدیر تولید: مهدی مجلد، مدیر تدارکات: محمود مکتب داران، تدوین: مهدی مهرنیا، جلوه‌های ویژه‌: عباس شوقی، آهنگساز: میثم کزازی و جلوه های ویژه بصری: احسان فانیان.

