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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۷

هفته بیستم بوندس لیگا/

بایرن مونیخ صدرنشین شد

بایرن مونیخ صدرنشین شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با برتری پرگل مقابل ماینز به صدر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن دیشب در زمین خود با نتیجه 3 بر صفر مقابل ماینز پیروز شد و با یک بازی بیشتر نسبت به بایرلورکوزن صدرنشین رقابت های بوندس لیگا شد.

 گل های بایرن در این دیدار را دانیل فن بویتن (58) ، ماریو گومز (76) و آرین روبن (86) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اینتراخت فرانکفورت یک - کلن 2
* هانوفر یک - نورنبرگ 3
*هرتابرلین صفر - بوخوم صفر
* مونشن گلادباخ 4 - وردربرمن 3
*شالکه 2 - هوفنهایم صفر

هفته بیستم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دو بازی زیر به پایان می رسد:
* اشتوتگارت - بروسیادورتموند
* بایرلورکوزن - فرایبورگ

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 42 امتیاز
3- بایر لورکوزن 41 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- شالکه 41 امتیاز
4- بروسیا دورتموند 36 امتیاز (یک بازی کمتر)
--------------------------
16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 11 امتیاز

کد مطلب 1026787

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