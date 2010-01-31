بایرن مونیخ صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن دیشب در زمین خود با نتیجه 3 بر صفر مقابل ماینز پیروز شد و با یک بازی بیشتر نسبت به بایرلورکوزن صدرنشین رقابت های بوندس لیگا شد.

گل های بایرن در این دیدار را دانیل فن بویتن (58) ، ماریو گومز (76) و آرین روبن (86) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* اینتراخت فرانکفورت یک - کلن 2

* هانوفر یک - نورنبرگ 3

*هرتابرلین صفر - بوخوم صفر

* مونشن گلادباخ 4 - وردربرمن 3

*شالکه 2 - هوفنهایم صفر

هفته بیستم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دو بازی زیر به پایان می رسد:

* اشتوتگارت - بروسیادورتموند

* بایرلورکوزن - فرایبورگ

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 42 امتیاز

3- بایر لورکوزن 41 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- شالکه 41 امتیاز

4- بروسیا دورتموند 36 امتیاز (یک بازی کمتر)

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16- هانوفر 17 امتیاز

17- نورنبرگ 16 امتیاز

18- هرتابرلین 11 امتیاز