بایرن مونیخ صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن دیشب در زمین خود با نتیجه 3 بر صفر مقابل ماینز پیروز شد و با یک بازی بیشتر نسبت به بایرلورکوزن صدرنشین رقابت های بوندس لیگا شد.
گل های بایرن در این دیدار را دانیل فن بویتن (58) ، ماریو گومز (76) و آرین روبن (86) به ثمر رساندند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اینتراخت فرانکفورت یک - کلن 2
* هانوفر یک - نورنبرگ 3
*هرتابرلین صفر - بوخوم صفر
* مونشن گلادباخ 4 - وردربرمن 3
*شالکه 2 - هوفنهایم صفر
هفته بیستم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دو بازی زیر به پایان می رسد:
* اشتوتگارت - بروسیادورتموند
* بایرلورکوزن - فرایبورگ
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 42 امتیاز
3- بایر لورکوزن 41 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- شالکه 41 امتیاز
4- بروسیا دورتموند 36 امتیاز (یک بازی کمتر)
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16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 11 امتیاز
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