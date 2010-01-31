نیجریه با شکست الجزایر سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه شنبه شب در دیدار رده بندی جام ملت های آفریقا با نتیجه یک بر صفر مقابل الجزایر پیروز شد و عنوان سوم این رقابت ها را به خود اختصاص داد. تک گل نیجریه در این دیدار را ویکتور اوبینا در دقیقه 55 به ثمر رساند.

تیم های فوتبال غنا و مصر امشب دیدار نهایی بیست و هفتمین دوره رقابت های جام ملت های آفریقا را در لواندا برگزار خواهند کرد.

بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با شرکت 16 تیم از روز سیزدهم دی‌ماه در آنگولا آغاز و امشب با برگزاری دیدار نهایی به پایان می رسد. تیم ملی فوتبال مصر با 6 عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست.