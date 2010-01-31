45 درصد زوجهای استان یزد موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مصطفی اعیان صبح یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: از زمان راه اندازی این صندوق در استان یزد تا پایان فروردین ماه سال جاری بیش از 78 درصد از زوج های جوان معادل 57 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج شدند اما از زمان راه اندازی سامانه بانک مرکزی این تسهیلات تنها به 45 درصد مزدوجین این استان اختصاص یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان امر، پرداخت تسهیلات ازدواج دوباره به صندوق مهر امام رضا (ع) واگذار شود.

اعیان میزان تسهیلات پرداختی به زوج های جوان در قالب تسهیلات ازدواج از سال 85 تا فروردین ماه سال جاری را 740 میلیارد ریال اعلام کرد.

صندوق مهر رضا (ع) استان یزد رتبه نخست در سرعت ارائه تسهیلات در کشور را داراست

اعیان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: شعب مهر امام رضا(ع) استان یزد در بخش پرداخت یارانه به بنگاه ‌های زودبازده با پرداخت هزار و 42 فقره تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی به میزان 87 میلیارد و 400 میلیون ریال، از لحاظ سرعت عمل در پرداخت این تسهیلات، رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌ های صندوق مهر امام رضا(ع) در استان یزد از زمان تاسیس تاکنون بیان داشت: این صندوق از سال 85 تا پایان دی‌ ماه سال جاری در مجموع سه هزار و 42 فقره تسهیلات قرض ‌الحسنه پنج ساله در زمینه اشتغالزایی پرداخت کرده است که پرداخت این میزان تسهیلات، برای پنج هزار و 200 نفر اشتغالزایی کرده است.

وی افزود: این تعداد تسهیلات در 42 مورد تا سقف 300 میلیون ریال به طرح‌ های کارفرمایی پرداخت شده و بقیه موارد نیز به مشاغل خویش ‌فرمایی اعطا شده است.

جذب 150 درصدی تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) در یزد

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) استان یزد از جذب 150 درصدی این صندوق نسبت به تسهیلات داده شده به استان یزد خبر داد.

اعیان اظهار داشت: در سال گذشته صندوق مهر امام رضا(ع) در استان یزد 50 درصد بیشتر از مجموع سقف تسیهلات این صندوق در طول یک ‌سال جذب کرد که این رقم تا پایان دی ‌ماه امسال به 230 درصد افزایش یافته است و امید می رود این رقم تا پایان سال جاری به 270 درصد برسد که در صورت تحقق این امر، استان یزد پس از استان ایلام به لحاظ جذب تسهیلات اختصاصی، رتبه دوم کشور را خواهد داشت.

پنج طرح کارفرمایی از محل تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) استان یزد افتتاح می شود

اعیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های صندوق مهر امام رضا(ع) استان یزد در ایام ‌الله دهه فجر اظهار داشت: طرح‌ های کارفرمایی در شهرستان‌ های میبد، تفت، و مهریز با حضور مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) و معاونان وی در چهاردهم بهمن ‌ماه مورد بهره‌ برداری قرار خواهند گرفت.

اعیان همچنین از آغاز به کار دو طرح کارفرمایی دیگر در شهرستان یزد همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

وی از دیگر برنامه‌های صندوق مهر امام رضا(ع) استان یزد به افتتاح شعبه‌ ای از این صندوق در شهرستان جدید التاسیس بهاباد، نصب بنر و برپایی نمایشگاه دستاوردهای صندوق و تبیین سیاست‌ های صندوق در نمازجمعه شانزدهم بهمن‌ ماه در شهرستان‌ ها اشاره کرد.