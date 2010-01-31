انتقاد حسینیان از موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحالله حسینیان رئیس مرکز انقلاب اسلامی صبح دیروز در نشستی خبری که در آستانه دهه فجر و به منظور معرفی فعالیتهای مرکز مذکور در این محل برپا شده بود، درباره مسائل مختلف مربوط به فعالیتهای اسنادی سخن گفت.
مبادله اسناد میان دانشگاه میشیگان و مرکز اسناد انقلاب اسلامی
وی در ابتدا با تشریح سابقه فعالیت سازمان متبوعش، در پاسخ به سوالی درباره ارتباط آن با دیگر محافل اسنادی داخلی و خارجی، گفت: ارتباط مرکز به روال عادی با مراکز دیگر انجام میشود؛ مثلاً چندی پیش از دانشگاه میشیگان برای بازدید از مرکز آمده بودند و تعدادی سند از ما گرفتند و بعداً هم چندین کارتن میکروفیلم و سند برای مرکز فرستادند.
منابع مالی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
حسینیان درباره منبع تامین مالی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم یادآور شد: بعد از تاسیس سازمان اسناد به فرمان امام خمینی (ره) ایشان تذکر بسیار مهمی دادند و گفتند این مرکز باید متکی به دولت باشد. به همین جهت تعدادی از املاک مصادرهای توسط امام به مرکز داده شد که اینها بعد از بهینهسازی، اجاره داده شد؛ این یکی از منابع مالی مرکز است.
وی ادامه داد: در عین حال فروش کتاب یکی دیگر از منابع درآمدی ماست. بعضی کمکهای مردمی هم صورت میگیرد. البته دولت و مسئولان جمهوری اسلامی کمک جدی نمیکنند و مرکز با سختی ادامه میشود.
300 میلیون درآمد چاپ کتاب در یکسال
مهدی رمضانی معاون انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم در توضیح این نکات، گفت: امسال 300 میلیون تومان از طریق فروش کتاب درآمد داشتهایم که البته این رقم هزینههای انتشارات را درمیآورد. ما همچنین از فروش اسناد و تصاویر هم کسب درآمد میکنیم.
وی همچنین گفت: ما به صورت میانگین در 50 نمایشگاه کتاب شرکت کردهایم. امسال هم مانند هر سال فروشگاه کتاب ما در روز راهپیمایی 22 بهمن روبروی دانشگاه صنعتی شریف دایر خواهد بود. همچنین طرح اهداء کتاب به مناطق محروم را اجرا میکنیم. به زودی هم سیستم فروش اینترنتی کتابهای مرکز راهاندازی میشود.
سندی که تحت بازجویی گرفته شده، حجیت ندارد
روحالله حسینیان در پاسخ به سوالی درباره آزادی مسئولان مرکز اسناد انقلاب اسلامی در انتشار این اسناد هم، با بیان اینکه "به این نکته که هدف وسیله را توجیه میکند، اعتقادی نداریم" گفت: بحث حجیت اسناد برای ما مهم است؛ اسنادی از ساواک وجود دارد که به بازجوییهای افراد مربوط میشود. طبیعتاً ما هرگز حجیتی برای آنها قائل نیستیم مگر اینکه شواهد و قرائنی از بیرون آنها را تائید کند.
قدیمیترین سند موجود در مرکز اسناد انقلاب اسلامی
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین قدیمیترین سند موجود در این مرکز را به سوال شیخ فضلالله نوری از میرزای شیرازی درباره صحت تحریم تنباکو مربوط دانست.
در این نشست محمد شجاعیان معاون اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم در سخنانی کوتاه آمادگی این مرکز را برای خرید اسناد مربوط به این رویداد در حیطه اختیارات بودجهای مرکز، اعلام کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان همکاری این مرکز با مسئولان صدا و سیما و نیز سینماگران برای در اختیار قرار دادن اسناد مربوطه همگفت: ما هیچگونه محدودیتی در این زمینه نداریم و اگر اواخر فیلمها و سریالهای تاریخی را نگاه کنید، به احتمال زیاد نام مرکز اسناد انقلاب اسلامی را خواهید دید.
عقد قرارداد با یکی از عکاسان انقلاب
حسینیان هم در این باره از عقد قراردادی با یکی از عکاسان برجسته خبر داد و بدون ذکر نام وی، گفت: مرکز اسناد با یکی از قدیمیترین عکاسان ایران که در حال فوت بود، وارد معامله شد و مجموعهای شامل عکسها، نگاتیوها و شیشههای ایشان را خریداری کرد.
از تعدد مراکز فعال در حوزه اسناد انقلاب بدم نمیآید
وی درباره تعدد مراکز اسنادی مربوط به انقلاب اسلامی، ضمن استقبال از این امر، گفت: بدم نمیآید که مراکز متعددی باشند و هم کار تحقیقاتی و هم کار نگهداری از اسناد انقلاب را انجام دهند و این اتفاقاً باعث اعتبار اسناد مربوط به انقلاب اسلامی است.
اکبر اشرفی معاون پژوهشی این مرکز هم با اشاره به انتشار چندین جلد کتاب انقلاب اسلامی در شهرستانهایی از جمله کاشان، یزد، بجنورد و اهواز، گفت: این پژوهشها به صورت میدانی و توسط پژوهشگران بومی انجام میشود و شیوه آن هم مصاحبه است و محققین با افرادی که در انقلاب نقش داشتهاند، مصاحبه میکنند. در حال حاضر 19 پژوهش به این شرح زیر چاپ است.
تنها کسانی باید سانسور شوند که از مخالفین انقلاب بودهاند و با دربار ارتباط داشتهاند
روحالله حسینیان درباره میزان خودسانسوری در انتشار اسناد هم گفت: انقلاب اسلامی و رهبری آن و مردمی که از آن حمایت کردهاند، آنقدر عظیم و پاکند که نیازی به هیچ سانسوری نیست و تنها کسانی باید سانسور شوند که از مخالفین انقلاب بودهاند و با دربار ارتباط داشتهاند.
شرعاً بعضی اسناد را نمیتوانیم منتشر کنیم
وی در عین حال تاکید کرد: ما با عنوان کسانی که امین اینها هستیم، از لحاظ شرعی شاید نتوانیم همه مسائلی را که به صورت سند موجود است، منتشر کنیم اما درباره رهبری انقلاب و خود انقلاب هیچگونه سانسوری نداریم من خودم درباره کتاب 5 جلدی انقلاب اسلامی بیش از 1000 پرونده را بررسی کردم و به جرات میگویم که حتی یک نکته هم نیافتم که بگویم نباید منتشر شود.
انتشار خاطرات انقلاب منوط به اجازه راوی است
مرتضی میردار معاون تاریخ شفاهی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم با بیان اینکه "این رشته (تاریخ شفاهی) غربی نیست و از ابتدا به صورت سیره نویسی در اسلامی و ایران رایج بوده است" گفت: ما از ابتدای نهضت تا زمان انقلاب کسانی را که در سیر حوادث انقلاب حضور داشتهاند، شناسایی میکنیم و بعد از طریق فرآیندهایی برای مصاحبه به سراغ آنها میرویم. البته تا زمانی که راوی این خاطرات اجازه چاپ آنها را ندهد، ما هم آنها را چاپ نمی کنیم.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) تنگنظرانه به امام (ره) نگاه میکند
حسینیان در پاسخ به سوالی درباره همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در انتشار اسناد مربوطه، گفت: در سال 1368 قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه آثار مربوط به امام (ره) که قرار است منتشر شود، باید حتماً از موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مجوز داشته باشد. ما حدود 13 کتاب در این باره تدوین کرده بودیم که متاسفانه موسسه مذکور مجوز نشر آنها را صادر نکرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) وارد مسائل سیاسی شده و تنگنظرانه به امام (ره) نگاه میکند و پیشنهاد من این بوده و هست که کلیه منشورات یعنی کتابهای امام (ره) و سخنرانیهای ایشان در انحصار خود موسسه باشد و جای حقیقیاش هم همانجاست اما درباره اندیشهها و اسناد مربوط به امام (ره) نباید اینگونه باشد. ما الان 114 سند در این باره داریم که موسسه در انتشار آن با ما همکاری نمیکند.
انتشار اندیشهها و اسناد مربوط به امام (ره) از انحصار موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) خارج میشود
وی افزود: من با اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس صحبت کردم و گفتم که منحصر کردن امام (ره) در این موسسه اولاً به خود امام (ره) لطمه میزند و باید اجازه داد که همه بتوانند درباره ایشان کار کنند؛ ما دو تبصره به قانون سال 68 اضافه کردیم که بر اساس آن انتشار اندیشهها و اسناد امام (ره) از انحصار موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) خارج شود و این طرح در کمیسیون فرهنگی در دست بررسی است.
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