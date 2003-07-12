  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۴

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

جمهوري اسلامي ايران در توسعه روابط با اتحاديه اروپا مصمم است

حسن قشقاوي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : مباحث ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ تاثيري در روند ارتباط ايران با اتحاديه اروپا نخواهدگذاشت و جمهوري اسلامي ايران در توسعه روابط با كشورهاي اروپايي مصمم است.

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با بيان اينكه مباحث ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي حقوقي، فني و قابل حل است گفت: سفر البرادعي به تهران نقش مهمي در ايجاد تفاهم دوجانبه داشته است و جمهوري اسلامي در آينده نزديك ديدگاه خود در زمينه پروتكل الحاقي اعلام خواهد كرد .
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: سخنان اخير يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان را نبايد موضع اتحاديه اروپا در نظر بگيريم زيرا اين اتحاديه بر توسعه روابط با ايران تاكيد كرده است و اين گونه مسايل در روند رابطه با كشورهاي اروپايي تاثير منفي نخواهد گذاشت .
قشقاوي بااشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران براي توسعه روابط همه جانبه با آلمان نيز اهميت زيادي قائل است، خاطرنشان كرد: موضع وزير امورخارجه آلمان را بايد در راستاي دلجويي اين كشور از آمريكا پس از دوران نقاهت ناشي از مباحث حمله نظامي آمريكا به عراق دانست و فراموش نكنيم كه آلمان از دوستان نزديك ايالات متحده هم است.
وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي اروپايي و خصوصا كارشناسان سازمان بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هسته اي صلح آميز ايران همواره اذعان داشته اند، گفت: منافع اتحاديه اروپا و ايران اقتضا مي كند روابط متقابل را توسعه دهند و از طرح مباحث تفرقه انگيز بپرهيزند.
قشقاوي گفت: درگذشته حزب سبزها كه وزيرامورخارجه آلمان نيز ازاعضاي فعال اين حزب است، نشان داده كه زياد مايل به فعاليت هسته اي ايران نيست و سخنان يوشكا فيشر نيز متاثر از اين نوع گرايش اوست.

