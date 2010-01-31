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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۱

رقابتهای تکواندو انتخابی نیروهای مسلح برگزار می‌شود

رقابتهای تکواندو انتخابی نیروهای مسلح برگزار می‌شود

مسابقات تکواندو انتخابی تیم منتخب نیروهای مسلح برای حضور در رقابتهای ارتشهای جهان روز دوشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی ارتش‌های جهان مردادماه سال آینده در کانادا برگزار خواهد شد که به همین منظور مرحله اول  رقابتهای انتخابی فردا(دوشنبه) با حضور نزدیک به 200 تکواندوکار از بخش های مختلف نظامی در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار می شود.

تیم منتخب نیروهای مسلح اواخر سال گذشته تشکیل شد و در این مدت در رقابتهای بین المللی جام فجر و تورنمنت بین المللی کره جنوبی شرکت کرده است. مسئولان هیئت تکواندو نیروهای مسلح به منظور ایجاد فرصتی دوباره برای مدعیان حضور در این تیم اقدام به برگزاری رقابتهای انتخابی کرده اند.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله دوم رقابتهای انتخابی که اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد راه پیدا می کنند. محمدرضا زوار هدایت تیم نیروهای مسلح را برعهده دارد.

کد مطلب 1026800

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