بغداد درپی محاکمه عاملان بمباران اورانیومی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "وجدان سالم" وزیر حقوق بشر عراق با اشاره به تکمیل گزارش ویژه تهیه شده از سوی وزارت علوم و وزارت محیط زیست این کشور، افزود: گام های اولیه برای محاکمه کشورهایی که در بمباران اورانیومی عراق مشارکت داشته اند، در حال طی شدن است.

بر این اساس، دولت عراق در نظر دارد شکایت خود را علیه این کشورها در دادگاه جنایی بین المللی پیگیری کند، تاهزاران قربانی و آسیب دیده از این بمب های حاوی اورانیوم ضعیف شده حداقل به غرامت خود دست یابند.

چندی پیش نتایج یک پژوهش در عراق نشان داد: تشعشعات هسته ای، آلودگی های شیمیایی و مواد سمی خطرناک در 40 منطقه عراق به ویژه مناطق تحت بمباران بمب های اورانیومی آمریکا از حد هشدار گذشته و بسیار بالا ارزیابی می شود.