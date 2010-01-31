فیلم مستند "وزیر شعار" ساخته شد

علیرضا کریم‌زاده تهیه‌کننده مستند "وزیر شعار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند 45 دقیقه‌ای به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهیه شده و قرار است از شبکه سه روی آنتن برود.

وی در ادامه افزود: مستند "وزیر شعار" به پاسداشت سی و یک سال شور و عبادت و خدمت عاشقانه، یاور دیرین امام راحل، حاج محمود مرتضایی‌فر ملقب به وزیر شعار تهیه شده و به حضور شوق‌آفرین او در راهپیمایی‌های قبل و بعد از انقلاب می‌پردازیم.

عوامل این پروژه عبارتند از حامد معصومی تصویربردار، مهدی افجه صدابردار، حسین بهنام مدیر تولید، مریم محمدی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، پویان شادپور تدوین، سهیلا بارونی تحقیق، زهرا عباسی هماهنگی تولید، سعید خسروانی دستیار تصویر و موسسه شروه‌های موج مجری طرح.