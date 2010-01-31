عکاسان شیرازی و زنجانی در سوگواره عکس با عاشورائیان برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عکسهای این سوگواره توسط رسول اولیازاده، حسن غفاری و محمود الحسینی مورد داروری و بررسی قرار گرفت.

داروان سوگواره عکس با عاشورائیان پس از بین دو هزار قطعه عکس رسیده به دبیرخانه سوگواره 39 قطعه عکس را برای نمایش در نمایشگاه و همچنین داروری نهایی برگزیدند که در پایان 10 عکس به عنوان عکسهای منتخب و برگزیدن نفرات اول تا سوم انتخاب شد.

در بخش سوگواره عکس با عاشورائیان عنوان نخست، لوح تقدیر و تندیس سوگواره همواره با 700 هزار تومان وجه نقد به "علیرضا عباسی" از شیراز رسید، عنوان دوم، لوح تقدیر تندیس سوگواره همراه با 600 هزار تومان وجه نقد را محمود بازدار از مشهد مقدس کسب کرد.

همچنین زهرا عبدالحسینی از تهران عنوان سوم، لوح تقدیر و مبلغ 500 هزار تومان وجه نقد را در هفتمین دوره سوگواره عکس با عاشورائیان که بامسال برای نخستین بار به صورت کشوری برگزار شد، کسب کرد.

همچنین تیم داروی بخش مسابقه ویژه هفتمین سوگواره عکس با عاشورائیان در بخش ویژه که متعلق به اجتماع عظیم حسینیه اعظم شهر زنجان بود. با تقدیر از فرید احدیان (فیلیمساز، عکیاس و هنرمند زنجانی) و میثم محمدی، "مرتضی الیاسی"(عکاس زنجانی) را به عنوان نفر نخست بخش ویژه هفتمین سوگواره عکس با عاشورائیان برگزیدند.

همچنین مهدی الماسی و بهرام محمدی نیز نفرات دوم سووم بخش ویژه هفتمین سوگواره عکس با عاشورائیان برگزیدند.