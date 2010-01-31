2460 مورد از مراکز عرضه کالا و خدمات نمونه برداری شد

غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به طرح اجرای هماهنگ استاندارد اجباری با عنوان طاها در استان افزود: در قالب اجرای این طرح تا کنون دو هزار و 460 مورد از مراکز عرضه و توزیع کالا و خدمات استان شامل تولیدات داخل و خارج استان جهت تطبیق با استاندارد های اجباری با انجام بیش از یک هزار و 100 مورد بازرسی نمونه برداری شده است.

وی از افزایش 593 درصدی در میزان نمونه برداری و 296 درصدی در میزان بازرسی ها از این مراکز طی این مدت خبر داد و خاطر نشان کرد: از مجموع مراکز عرضه و توزیع کالا و خدمات در سطح استان تنها در 100 مرکز فرآورده بدون پروانه مشاهده شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه طی مدت مشابه سال گذشته 20 درصد از مراکز عرضه کالا و خدمات استان فرآورده غیر استاندارد عرضه می کردند، ادامه داد: این در حالی است که با فرهنگ سازی در بین مردم و آگاه سازی مسئولان این مراکز این میزان در سالجاری به 9 درصد کاهش یافته است.

امینی هزینه اجرای این طرح از ابتدای سالجاری تا کنون را یک میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: همچنین در راستای نظارت بر استاندارد کالاهای مراکز عرضه کالا و خدمات صادارتی و وارداتی طی 10 ماهه اول سالجاری پنج هزار و 614 مورد از این مراکز نمونه برداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 78 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا یک هزار و 266 تیم کارشناسی برای بازرسی و بازدید فنی طی این مدت به مراکز فوق اعزام شده اند، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد دارد.

صدور 115 پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به رویکرد کیفی گرایانه واحدهای تولیدی و خدماتی با توجه به فرهنگ سازی های انجام یافته، گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 115 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای صنایع مختلف استان صادر شده است.

امینی با اشاره به رشد 26 درصدی صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: با احتساب پروانه های صادره در سالجاری تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحد ها تولیدی و خدماتی استان به 734 عدد رسیده است.

وی از ارزیابی مجدد 460 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادره طی سالهای گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: هم اکنون 467 واحد تحت پوشش اداره کل استاندارد استان هستند که از این تعداد 355 واحد فقط یک پروانه کاربرد علامت استاندارد دارند.