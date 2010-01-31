محسن یحیوی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: اگر بازنگری در قانون احزاب صورت گیرد باید با همفکری و همدلی احزاب و وزارت کشور باشد.

به عقیده وی، بازنگری در قانون احزاب باید به گونه ای انجام شود، که کم و کاستی های موجود مورد توجه قرار گیرد و همه با همفکری در این اقدام شرکت کنند، چرا که بدون مشارکت وهمفکری همه احزاب با وزارت کشور، نتیجه بازنگری در قانون احزاب بی نقص نخواهد بود.

این فعال سیاسی در بیان اینکه آیا در این زمینه اطلاع رسانی از سوی وزارت کشور به احزاب شده است، گفت: تاکنون در این زمینه اطلاع رسانی از سوی وزارت کشور انجام نشده است، اما به نظر من وزارت کشور باید با تشکیل یک منشور هماهنگی و استفاده از همه احزاب، همه جانبه نگری در زمینه برطرف کردن نواقص قانون احزاب داشته باشد.

یحیوی با اشاره به تشکیل منشور هماهنگی میان احزاب در سالهای اولیه و راه اندازی خانه احزاب برای پیدا کردن خطوط قرمز احزاب، ادامه داد: تشکیل یک چنین مجموعه ای می تواند در اجرای درست روند بازنگری تاثیر بسزایی داشته باشد.

دولت فعلی به تحزب اعتقاد بالایی ندارد/ رابطه وزارت کشور با احزاب اصلا مطلوب نیست

وی با بیان اینکه در زمان حاضر ارتباط وزارت کشور با احزاب چگونه است، گفت: ارتباط کنونی وزارت کشور با احزاب اصلا مطلوب نیست چرا که رابطه خانه احزاب با وزارت کشور به دولت وقت و سیاست های آن بستگی دارد و در زمان حاضر به دلیل اینکه اعتقاد به تحزب، در دولت فعلی بالا نبوده است، در نتیجه به احزاب بسیار کم توجهی شده و فرهنگ تحزب نیز ضعیف شده است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به فعالیت احزاب در کشور و اینکه آیا احزاب نقش اصلی خود را در جامعه ایفا می کنند، افزود: به صورت انحرافی برخی از احزاب فعالیت های تندی را در کشور اعمال می کنند، که این فعالیت ها خارج از منشور وحدت و وفاقی است که همه احزاب به آن متعهد شده اند.

یحیوی ادامه داد: عدم توجه به مصالح کشور و انقلاب در حرکت های احزاب در ماههای اخیر موجب شده تا احساس شود نواقصی در قانون احزاب وجود دارد، اما باید توجه داشت که در زمینه بازنگری در قانون احزاب نباید افراطی عمل شود و این اقدام به دور از احساسات انجام شود.

وی تاکید کرد: بازنگری در قانون احزاب باید با توجه به نیازهای احزاب و پس از بررسی این نیازهای واقعی و با توجه به استقلال احزاب انجام شود.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در بیان آسیب های ناشی از کمرنگ شدن فعالیت احزاب در کشور، اظهار داشت: در صورتی که احزاب به وظایف اصلی خود یعنی کادرپروری، بیان مواضع روشن خود و اهداف حزب، تاثیرگذاری در اداره کشور و ارائه راه حل های معقول درزمینه مسائل موجود در کشور، بپردازند وجود آنان در مسیر اداره کشور از سوی دولتمردان بسیار موثر است.

به گفته یحیوی، وجود احزاب موجب می شود تا گروهی که بر سر قدرت هستند، دقت لازم را در اتخاذ تصمیمات عاقلانه تر برای اداره کشور، داشته باشند.

وی با بیان اینکه در کشور، احزابی که نقش واقعی یک حزب را ایفا کنند، کم داریم، افزود: احزاب باید برای موضوعاتی که به آن نقد دارند، برنامه مدون پیشنهادی داشته باشند و در زمینه اصلاح امور تلاش کنند.

نقد منصفانه و زیرنظر گرفتن حرکت های دولتمردان از وظایف رسانه های حزبی است

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به اینکه احزاب باید چگونه از رسانه خود در زمینه نقد شرایط استفاده کنند، گفت: یکی از ضروری ترین اموری که برای احزاب وجود دارد، برخورداری از یک رسانه است تا ضمن اطلاع رسانی در زمینه اهداف ونظرات حزب، انتقادهای سازنده نسبت به شرایط موجود نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد یحیوی، یکی از وظایف احزاب زیرنظر گرفتن حرکت های موجود و نقد منصفانه و نه تخریبی است.

وی با تاکید بر اینکه هر کسی بر مسند قدرت است، به طور حتم اشتباهاتی نیز دارد، گفت: انتقاد منصفانه از سوی احزاب می تواند موجب رشد و پیشرفت کشور شود.