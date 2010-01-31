مرکز لرستان و مشکلاتی که حل آنها شبیه آرزوست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، جلسه هیئت اعزامی از نهاد ریاست جمهوری با مسئولان شهرستان خرم آباد محلی برای طرح درخواست هایی بود که همواره تکرار شده اند و دستیابی به این درخواست بی شباهت به آرزوهای هر روزه مردم این شهرستان نیست.

فرماندار خرم آباد عصر شنبه در این جلسه با تشریح مشکلات موجود در این شهرستان در ابعاد مختلف خواستار توجه جدی و اهتمام در رفع این مسائل و مشکلات شد.

وی با تاکید بر اینکه در شهرستان پرآب خرم آباد در حال حاضر تنها یک سد در دست اجرا می باشد که این سد نیز با مشکل اعتباری مواجه است، بیان داشت: استان لرستان متاسفانه سالهاست از نهضت سد سازی در کشور عقب مانده است.

شریعت نژاد دو سد زیبا محمد و کاکاشرف را نیازمند تامین اعتبار دانست و افزود: در حال حاضر مجوز ماده 32 این سدها اخذ شده ولی به علت نبود اعتبار هنوز شروع نشده اند.

وی تامین آب شرب بلندمدت شهر خرم آباد را از دیگر مشکلات این شهرستان دانست و گفت: در حال حاضر طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد به منظور تامین آب بلندمدت خرم آباد آغاز شده که تکمیل آن نیازمند اعتبار است.

فرماندار خرم آباد با یادآوری اینکه در دو سال گذشته مردم خرم آباد در زمینه تامین آب با مشکل جدی مواجه بوده اند، ادامه داد: با توجه به اینکه آب خرم آباد از چشمه های موجود در سطح این شهر تامین می شود با خشک شدن این چشمه ها روند تامین آب مردم با مشکل مواجه شده است.

شریعت نژاد همچنین به وضعیت کمبود اعتبار شدید در زمینه مقاوم سازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: مطابق بررسیهای انجام شده ما در روستاهایی که کار مقاوم سازی را انجام داده ایم با روند معکوس مهاجرت مواجه بوده ایم.

وی تصریح کرد: به طور قطع در صورت ادامه کار مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی روند مهاجرت روستائیان از روستا به شهر کاهش خواهد یافت.

عمران شهری و وضعیتی که زیبنده مرکز یک استان نیست

فرماندار خرم آباد با اشاره به وضعیت عمران شهری در خرم آباد، گفت: با وجود اقداماتی که در سالهای اخیر انجام شده است ولی وضعیت عمران شهری در خرم آباد در حال حاضر زیبنده مرکز یک استان نیست.

شریعت نژاد از وضعیت بافت های فرسوده خرم آباد و ورودیهای این شهر ابراز تاسف کرد و بیان داشت: خرم آباد با توجه به اینکه یک شهر طولی است در حال حاضر با گرههای ترافیکی متععدی مواجهه است.

وی از در دست اجرا بودن 15 پروژه عمران شهری در این شهرستان خبر داد و با تاکید بر اینکه برای اصلاح وضعیت موجود این تعداد پروژه کافی نیست، خاطر نشان کرد: برخی از خیابانهای خرم آباد ظرف 30 سال گذشته هنوز یکبار آسفالت نشده اند.

فرماندار خرم آباد خواستار کمک 500 میلیارد تومانی به شهرداری خرم آباد شد و گفت: در صورت تخصیص این اعتبار اجرای پروژه های جدید ترافیکی مانند مونوریل در مرکز لرستان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه میزان بافت های فرسوده خرم آباد زیاد است، بر ضرورت تسریع در اعطا تسهیلات برای نوسازی این بافت ها تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سطح درآمدی پایین مردم خرم آباد، گفت: در حال حاضر حدود 20 درصد مردم این شهرستان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد هستند.

فرماندار خرم آباد همچنین خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای نوسازی مدارس این شهرستان شد و گفت: هم اکنون 40 درصد مدارس خرم آباد نیازمند بازسازی است.

کشاورزی مستعد خرم آباد و چالشهای پیش رو

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه این شهرستان دارای استعدادها و قابلیت های بی نظیری است، گفت: در صورت رسیدگی به مشکلات و شکوفایی استعدادهای لرستان در بخش کشاورزی این استان می تواند بخش عمده ای از مشکلات کشور را مرتفع کند.

بیرانوند با بیان اینکه در حال حاضر 135 هزار هکتار اراضی کشاورزی در خرم آباد وجود دارد، افزود: از این میزان اراضی تنها 25 درصد آبی است در حالی که نرم و میانگین کشوری در این زمینه 42 درصد است.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باید در کارگروه توسعه استان و در سفرهای بعدی ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد بازنگری در زمینه کشت آبی در استان پرآب لرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با اشاره به اشتغال 34 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی این شهرستان، گفت: همچنین در حال حاضر 9 هزار هکتار باغات مثمر در سطح این شهرستان وجود دارد.

بیرانوند تولید 64 هزار تن شیرخام در این شهرستان، 13 هزار و 500 تن گوشت قرمز، 8 هزار و 500 تن مرغ و یک هزار و 200 تن ماهی غزل آلا را جمله قابلیت های این شهرستان برشمرد و خواستار توجه به این ظرفیت ها شد.

وی با طرح برخی پیشنهادات برای تبدیل اراضی لرستان از دیم به آبی، به برخی موانع در این زمینه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 600 کیلومتر کانال سنتی در این استان وجود دارد که تنها 70 کیلومتر آنها تبدیل به بتنی شده است.

کشاورزی و انتظاری پشت خط اعتبار و تسهیلات

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد خواستار توجه ویژه رئیس جمهوری برای بهینه سازی کانالهای سنتی این استان شد و افزود: برای تبدیل 300 کیلومتر از کانالهای سنتی به بتنی اعتباری بالغ بر 22.5 میلیارد تومان نیاز است.

بیرانوند همچنین از وضعیت عدم اعطا تسهیلات به طرح های آبیاری تحت فشار انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار هکتار مجوز آبیاری تحت فشار به متقاضیان داده شده است که هنوز موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده اند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش دامپروری در سطح خرم آباد تاکنون پروانه یک هزار و 47 راس گاو شیری صادر شده است که این پروانه ها نیز برای دریافت تسهیلات 6 میلیارد و 19 میلیون ریالی معطل مانده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با تاکید بر اینکه عمده طرح های کشاورزی ما در بانکها مانده است، خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اینکه نیاز مرغ استان لرستان از دیگر استانها تامین می شود در حال حاضر مجوز 445 هزار قطعه جوجه ریزی صادر شده است که این مجوزها نیز در مرحله دریافت تسهیلات 6 میلیارد و 66 میلیون ریالی متوقف شده اند.

بیرانوند ادامه داد: همچنین با وجود صدور مجوز یک هزار و 125 راس پروار بندی گوساله هنوز این مجوزها موفق به دریافت تسهیلات نشده اند.

مهار آبها و مشکل همیشگی کمبود اعتبار

مدیر آب منطقه ای شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت طرح های حوزه آب این شهرستان گفت: در حال حاضر 8 سد در خرم آباد در دست مطالعه و 4 سد آماده به اجرا است.

میرزایی سد های "زیبا محمد"،" کاکا شرف" و "ایوشان" را از جمله سدهای آماده اجرا خواند و گفت: همچنین در حال حاضر دو ایستگاه پمپاز در خرم آباد در درست اجرا است که ایستگاه پمپاژ "نیله" با 60 درصد پیشرف فیزیکی نیازمند اعتبار است و ایستگاه "چنگایی" نیز با کمبود اعتبار 4 میلیاردی در نقطه 80 درصد پیشرفت متوقف شده است.

وی با اشاره به وضعیت تنها سد در دست اجرا در خرم آباد، گفت: سد ایوشان در حال حاضر دارای 55 درصد پیشرفت فیزیکی است و تا پایان سال آبگیری می شود.

مدیر آب منطقه ای شهرستان خرم آباد ادامه داد: این سد در حال حاضر برای احداث شبکه ها و کانالها با کمبود اعتبار مواجه است که در صورت تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار این مشکل مرتفع خواهد شد.

میرزایی با اشاره به وضعیت سد های زیبا محمد و کاکاشرف، گفت: سد زیبا محمد یک هزار و 100 هکتار از اراضی خرم آباد را آبیاری می کنند که برای آغاز این سد که مجوز ماده 23 آن نیز اخذ شده است به اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان نیاز داریم.

وی ادامه داد: سد کاکاشرف نیز از جمله سدهایی است که تاکنون مجوز ماده 32 آن اخذ شده و در صورت تامین بخشی از اعتبار 35 میلیاردی مورد نیاز سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی همچنین به وضعیت کانالهای سنتی انتقال آب استان اشاره کرد و ضمن تاکید بر هدررفت بالای آب در این کانالها، گفت: کل کانالهای موجود در این استان 510 کیلومتر است که برای بتنی کردن این کانالها به اعتبار ویژه ای نیاز است.

مقاوم سازی مسکن روستایی خرم آباد و انتظاری 31 ساله!

رئیس بنیاد مسکن خرم آباد نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت مسکن روستایی این شهرستان بیان داشت: در حال حاضر با توجه به روند کنونی، مقاوم سازی مسکن روستایی در خرم آباد بیش از 31 سال زمان خواهد برد.

میر ادامه داد: در حال حاضر بیش از 17 هزار و 192 تقاضا در زمینه مقاوم سازی مسکن روستایی در خرم آباد ثبت شده است، افزود: اما متاسفانه از این تعداد تنها به هفت هزار تقاضا رسیدگی شده است.

وی مدت انتظار روستائیان برای مقاوم سازی مسکن روستایی را "11 سال" ذکر کرد و بیان داشت: در صورتیکه سالانه دو هزار واحد به لرستان اختصاص یابد ظرف مدت زمان چهار سال کار مقاوم سازی واحدهای روستایی انجام می شود.

لرستان با نرخ بیکاری 20 درصد در رتبه اول کشور!

معاون اداره کار و امور اجتماعی استان لرستان معضل اساسی و اصلی لرستان و خرم آباد را بیکاری ارزیابی کرد و افزود: دولت در این زمینه دو مصوبه داشته است که هیچ کدام از این مصوبات اجرایی نشده است.

آشتاب با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 2.5 برابری منابع بانکی لرستان در راستای اعطا تسهیلات به متقاضیان، بیان داشت: هنوز این مصوبه دولت در بخش اشتغال لرستان محقق نشده است.

وی افزایش 50 میلیارد تومانی تسهیلات اشتغالزا را از دیگر مصوبات بلاتکلیف در این زمینه خواند و عنوان کرد: در حال حاضر استان لرستان با نرخ 20 درصدی بیکاری در رتبه اول استانهای بیکار کشور قرار دارد.

معاون اداره کار و امور اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه از سال 84 تا سال 88 بالغ بر 546 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان داده شده است، عنوان کرد: این در حالی است که از کل اعتبار ابلاغ شده در این بخش تنها یک سوم آن تخصیص داده شده است.

بخش های خرم آباد: مستعد، ولی خالی از امکانات

در ادامه این جلسه بخشداران سه بخش مرکزی، چغلوندی و سپیددشت خرم آباد به طرح مسائل خود پرداختند که مباحث مطرح شده حکایت از فقر زیرساخت ها در این بخش ها و برخی از روستاهای آنها بود.

بخشدار مرکزی خرم آباد با بیان اینکه در حال حاضر این بخش بزرگترین بخش خرم آباد است، بیان داشت: در حالیکه دهیاریهای ما از سال 82 شکل گرفته اند ولی هنوز 80 درصد این دهیاریها اعتبار دریافت نکرده اند.

مجتبی بیرانوند خواستار تخصیص اعتبار برای احداث پل بزرگ منطقه "کرگاه" و تقاطع غیرهم سطح منطقه کمربندی به سمت آبشار "نوژیان" شد و گفت: برای اجرای این دو پروژه مهم و اساسی اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال نیاز است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت ها در بخش مرکزی خرم آباد بیان داشت: از 242 روستای این بخش تنها 80 روستا تحت پوشش آب شرب قرار دارند.

بخشدار سپیددشت نیز در سخنانی با تشریح وضعیت زیرساخت های این بخش، عنوان کرد: در حال حاضر راه ارتباطی خود بخش سپیددشت مربوط به پیش از انقلاب است و هنوز تلاشی در راستای تعریض و بهسازی آن صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه سپیددشت دارای 74 سال سابقه بخشداری است، افزود: این بخش با وجود قرارگیری در میان دو رودخانه پر آب از مشکل آب شرب رنج می برد.

اسکندری سپیددشت را منطقه "آبشارها" نامید و با اشاره به وجود آبشارهای وارک، نوژیان، بیشه، هفت چشمه و ...در این بخش گفت: در حال حاضر با وجود اینکه سپیددشت هر ساله حتی با حضور مهمانان خارجی در محل آبشارها مواجه است ولی هنوز کوچکترین امکانات گردشگری و تفریحی در این منطقه ایجاد نشده است.

بخشدار سپیددشت با اشاره به وضعیت زیرساخت ها در روستاها، گفت: همچنین با وجود گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی بیش از 50 روستای این بخش هنوز راه، آب، برق و ... ندارند.

سخنان و گلایه های مطرح شده در این جلسه تنها مسائل یاد شده نیست بلکه اینها مشتی است نمونه خروارها مشکلات مرکز لرستان که امید می رود مجالی برای رفع این مشکلات و تحقق آرزوهای دیرین مردم این استان فراهم شود.