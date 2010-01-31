کرمان همچنان می لرزد / زمین لرزه 4.2 ریشتری کوهبنان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای شدید با شدت 4.2 ریشتر شامگاه شنبه ساعت 22 و 13 دقیقه و 45 ثانیه شهر کوهبنان در شمال استان کرمان را به لرزه در آورد و موجب هراس مردم شهرستان کوهبنان شد.

کانون این زمین لرزه در عمق کم و شش کیلومتری زمین واقع شد که این امر موجب تشدید زمین لرزه می شود. مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه در 56.27 درجه عرض شمالی و 31.69 درجه طول شرقی قرار دارد.

پیش از این و روز گذشته نیز دو زمین لرزه با شدت 3.8 ریشتر شهرستان کهنوج در جنوب کرمان را به مرکزیت فاریاب لرزاند و صبح روز گذشته نیز زمین لرزه ای با شدت 3 ریشتر رفسنجان در مرکز کرمان را به لرزه در آورد.

با توجه به وقوع زمین لرزه های متوالی طی هفته های اخیر در شهر کرمان لزوم توجه و هوشیاری مردم در مقابل زمین لرزه احتمالی به خصوص در شهر کرمان با توجه به بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و احتمال تشدید زمین لرزه به دلیل این پدیده ضروری است.

گسل کوهبنان از گسلهای پر خطر و زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود که از کوهبنان تا شمال شهر کرمان ادامه دارد به گفته کارشناسان رفتار این گسل نشان می دهد که زلزله بر روی گسلهای این گسل بزرگ از شمال به سمت جنوب و شهر کرمان در حال حرکت است.

استان کرمان روی کمربند زلزله خیز کشور قرار گرفته است و به جزء قسمت کوچکی از شهرستان سیرجان احتمال وقوع زمین لرزه و فعال شدن گسلها در تمام نقاط استان وجود دارد.

