جمهوری اسلامی ایران پیشوای امت اسلام است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی را در غیاب علی لاریجانی رئیس مجلس برعهده داشت، در نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر، با اشاره به فرازی از سند چشم‌انداز بیست‌ساله اظهارداشت: ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و در تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است.

وی افزود: اینکه می‌بینیم شناسنامه جمهوری اسلامی ایران به قلم حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در افق بلند چشم‌انداز 20 ساله اینگونه رقم زده می‌شود و ایران اسلامی انقلابی بر تارک منطقه و جهان اسلام می‌درخشد، با نگاه واقع‌بینانه به سرمایه‌های بزرگ و پیش‌شرط‌هایی است که در حوصله وقت در آستانه درخشش فجر انقلاب اسلامی در آسمان بلند جهان اسلام و منطقه به آن اشاره می‌نمایم.

نماینده قزوین با اشاره به سرمایه فرهنگی و تاریخی کشور تصریح کرد: با توجه به نقش کلیدی بنیادهای فرهنگی و تاریخی در شکل‌گیری شخصیت و هویت جوامع بشری، ایران با برخورداری از سابقه تاریخی و هویت و تمدن کهن و فرهنگ غنی و آیین و میراث ادبی درخشان، تاریخی آراسته به توحید و پالایش یافته از شرک، تاریخ و فرهنگی اعتلا یافته به انوار فروزان قرآن و عترت این میراث عظیم‌الشان پیامبر اسلام(ص) در اختیار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما با این سرمایه بزرگ گوی سبقت را از دیگران ربوده و امامت و پیشوایی امت اسلام را در کف گرفته است.