استمهال بدهی بانکی صادرکنندگان

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر از تلاش سازمان توسعه تجارت ایران برای استمهال بدهی های صادرکنندگان به سیستم بانکی خبرداد و گفت: این سازمان در راستای حمایت از بنگاههای صادراتی کشور در برابر تحولات اقتصادی، در نظر دارد نسبت به پیگیری استمهال وامهای دریافتی بنگاههای صادراتی از بانکهای سراسر کشور، اقدام کند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات در کشور، به دنبال این است که آن دسته از بنگاههای صادراتی که در اثر بحران مالی و محدودیتهای بوجود آمده برای عرضه کالاهایشان به هر دلیلی دچار مشکل شده اند را شناسایی و نسبت به استمهال بدهی آنها نسبت به سیستم بانکی رایزنی کند.

وی تصریح کرد: بر اثر بحران اقتصادی دنیا، برخی بنگاههای صادراتی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی خود دچار مشکل شده اند که بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران قصد دارد به عنوان یک راهکار کوتاه مدت در حمایت از بنگاههای صادراتی، استمهال بدهی ها را صورت دهد.

به گفته کرمانشاهی، بنگاههای صادراتی که خواستار برخورداری از این شرایط جهت استمهال وامهای دریافتی خود هستند، در اسرع وقت باید به سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه و نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: استمهال بدهی واحدها اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می گذارد.

رئیس کل بانک مرکزی به دولتمردان توصیه کرده است: برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانکها به 46 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.